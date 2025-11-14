मेरी खबरें
    Guru Gochar 2025: दिसंबर से बदलने वाली है इन 2 राशियों की किस्मत, पैसों की तंगी होगी दूर

    ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 को कर्क से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह महत्वपूर्ण इन दो राशियों के लिए बेहद शुभ साबित होने वाला है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 14 Nov 2025 12:30:55 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 14 Nov 2025 12:30:55 PM (IST)
    धर्म डेस्क। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर को कर्क से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह महत्वपूर्ण गोचर वृषभ और धनु राशि के लिए बेहद शुभ साबित होने वाला है।

    इन राशि के जातकों को आर्थिक तनाव से राहत मिलेगी, व्यापारिक लाभ मिलेगा और करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। यह गोचर मई तक मिथुन राशि में प्रभाव देगा, जिसके बाद जून में बृहस्पति पुनः कर्क राशि में प्रवेश करेंगे।

    गुरु गोचर- क्या है खास?

    इस समय बृहस्पति वक्री अवस्था में हैं और अगले वर्ष मार्च में मार्गी होंगे। लेकिन इससे पहले, दिसंबर माह में वे वक्री चाल में ही मिथुन राशि में गोचर करेंगे।

    गोचर तिथि - 5 दिसंबर 2025

    • अगला परिवर्तन - 2 जून 2026 को पुनः कर्क राशि में प्रवेश

    • बृहस्पति के इस बदलाव से दो राशियों के भाग्य में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा।

    वृषभ राशि - धन लाभ और तरक्की के योग

    गुरु के मिथुन में प्रवेश करते ही वृषभ राशि के जातकों के आर्थिक हालात में सुधार की संभावना बढ़ जाएगी।

    मुख्य प्रभाव

    • कारोबारियों को दोगुना लाभ मिल सकता है, खासकर सोना-चांदी या गहनों के व्यापार से जुड़े लोगों को।

    • सरकारी नौकरी करने वालों का समय शुभ रहेगा, यश और मान-सम्मान बढ़ेगा।

    • बैंक, शिक्षा और कंसल्टेंसी से जुड़े लोग भी लाभान्वित होंगे।

    • आपकी वाणी प्रभावशाली बनेगी, जिससे हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी।

    • संपत्ति में बढ़ोतरी और नए निवेश के अवसर बनेंगे।

    • नौकरी की तलाश में हैं तो सरकारी नौकरी के योग बन सकते हैं।

    धनु राशि - भाग्योदय और सफलता का समय

    धनु राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं, इसलिए यह गोचर इनके लिए विशेष फलदायक माना जा रहा है।

    मुख्य प्रभाव

    • विवाहित जातकों का भाग्योदय होगा और जीवनसाथी का विशेष सहयोग मिलेगा।

    • नौकरी और व्यवसाय दोनों में मुनाफा और प्रगति दिखाई देगी।

    • धन-संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, भूमि और भवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं।

    • नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन और नई ज़िम्मेदारियाँ मिल सकती हैं।

    • कानूनी व सलाहकार क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय उत्कृष्ट रहेगा।

    • आपकी बुद्धि और कौशल से अच्छी आर्थिक वृद्धि होगी।


