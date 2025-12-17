मेरी खबरें
    Grahan 2026: नए साल में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? यहां देखें पूरी लिस्ट

    Grahan 2026 In India Date And Time: हर साल की तरह साल 2026 भी अपने साथ कई अहम खगोलीय घटनाएं लेकर आएगा। नए साल में सूर्य और चंद्र ग्रहण (Grahan 2026) द ...और पढ़ें

    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 03:17:09 PM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 03:17:09 PM (IST)
    Grahan 2026: नए साल में कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण? यहां देखें पूरी लिस्ट
    Grahan 2026: कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण।

    HighLights

    1. कब-कब लगेंगे सूर्य और चंद्र ग्रहण।
    2. पढ़ें सूर्य और चंद्र ग्रहण की तारीखें।
    3. ग्रहण का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व।

    धर्म डेस्क। हर साल की तरह साल 2026 भी अपने साथ कई अहम खगोलीय घटनाएं लेकर आएगा। नए साल में सूर्य और चंद्र ग्रहण (Grahan 2026) दोनों देखने को मिलेंगे, जिनको लेकर लोगों में पहले से ही जिज्ञासा बनी हुई है।

    खास बात यह है कि 2026 में कुल चार ग्रहण लगेंगे, जिनमें दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण शामिल हैं। हालांकि, इनमें से सभी ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देंगे। आइए जानते हैं साल 2026 में ग्रहण कब-कब लगेंगे और कौन-सा ग्रहण भारत में नजर आएगा।


    साल 2026 में कितने ग्रहण लगेंगे?

    साल 2026 में कुल चार ग्रहण लगेंगे-

    दो सूर्य ग्रहण

    दो चंद्र ग्रहण

    इनमें से केवल एक चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, जबकि बाकी ग्रहणों का भारत पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

    सूर्य ग्रहण 2026 की तारीखें

    17 फरवरी 2026

    यह सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन लगेगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए इस दिन सूतक काल मान्य नहीं होगा।

    12 अगस्त 2026

    साल का दूसरा सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण रहेगा, लेकिन यह भी भारत में नजर नहीं आएगा। इसे स्पेन, पुर्तगाल और रूस के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। भारत में दृश्य न होने के कारण धार्मिक रूप से इसका प्रभाव नहीं माना जाएगा।

    चंद्र ग्रहण 2026 की तारीखें

    3 मार्च 2026

    यह साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण होगा और भारत में दिखाई देगा। यह एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा। इस दिन सूतक काल मान्य होगा।

    सूतक काल - सुबह 9:39 बजे से

    ग्रहण आरंभ - चंद्रोदय के साथ शाम 6:26 बजे

    ग्रहण समाप्त - शाम 6:46 बजे

    28 अगस्त 2026

    साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए इस दिन सूतक काल लागू नहीं होगा। यह ग्रहण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में नजर आएगा।

    ग्रहण का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व

    धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण के समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए इस दौरान पूजा-पाठ और भोजन बनाने से परहेज किया जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान और घर की शुद्धि की परंपरा निभाई जाती है।

    वहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण एक सामान्य खगोलीय घटना है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, तब ग्रहण लगता है। इसमें किसी प्रकार का भय नहीं, बल्कि यह प्रकृति का एक रोचक और अद्भुत दृश्य होता है।

    साल 2026 में पड़ने वाले ग्रहण धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही नजरियों से खास रहने वाले हैं। सही जानकारी पहले से होने पर न केवल भ्रम से बचा जा सकता है, बल्कि परंपराओं को भी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है।

