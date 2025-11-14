Guru Gochar 2025: दिसंबर से इन राशियों की चमकेगी किस्मत, बृहस्पति का गोचर खोलेगा धन लाभ के द्वार

धर्म डेस्क। ज्योतिष शास्त्र में गुरु यानी बृहस्पति को ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक माना गया है। इस समय देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में स्थित हैं और इस राशि में उनका होना उच्च का फल देता है। इसी कारण कर्क राशि के जातकों पर इस अवधि में गुरु की विशेष अनुकंपा बनी रहती है और वे जीवन के कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, दिसंबर महीने में बृहस्पति देव अपनी राशि बदलने जा रहे हैं। इस परिवर्तन से दो राशियों के जातकों के लिए समय बेहद अनुकूल बन सकता है। धन संबंधी समस्याओं में राहत मिलने के संकेत हैं। आइए जानते हैं कि इन राशियों पर गुरु गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा।

गुरु गोचर 2025 फिलहाल बृहस्पति देव वक्री अवस्था में हैं और आने वाले वर्ष के मार्च माह में मार्गी होंगे। इससे पहले, दिसंबर में वे कर्क से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 05 दिसंबर को बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेंगे और मई तक वहीं रहेंगे। इसके बाद जून माह में पुनः राशि परिवर्तन होगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 02 जून को गुरु दोबारा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि गुरु के राशिचक्र में परिवर्तन से वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक समस्याएँ कम हो सकती हैं। विशेष रूप से व्यापारियों को बड़े लाभ के अवसर मिल सकते हैं। सोना–चांदी के कारोबार से जुड़े लोगों को भी तेजी देखने को मिल सकती है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी यह समय शुभ माना जा रहा है।