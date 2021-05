Happy Narasimha Jayanti 2021: इन Wishes, Messages, Quotes, Image से दीजिए नरसिम्हा जयंती की शुभकामनाएं

Happy Narasimha Jayanti 2021: भगवान नरसिंह के खंभ फाड़कर प्रकट होने का उत्सव हर वर्ष वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसी दिन नरसिंह जयंती या नरसिम्ह जयंती मनाई जाती है। भगवान नरसिंगह को विष्णु का अवतार मना गया है। भगवान नरसिंह शक्ति और पराक्रम के देवता हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान ने नरसिंह का अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। यह अवतार उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए लिया था। इस दिन देश के नरसिंह मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कोरोना काल में देश के मंदिर बंद है यही कारण है कि Narasimha Jayanti पर भी इंटरनेट मीडिया के माध्मम से बधाइयां दी जा रही हैं और उनकी कहानी को शेयर किया जा रहा है। यहां पेश हैं विशेष Wishes, Messages, Quotes, Images, whatsapp, FB Instagram status जिनके माध्यम से आप कह सकते हैं Happy Narasimha Jayanti 2021

भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं ...।

नरसिंह अवतार लेकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु का वध कर धर्म कि रक्षा करने वाले भगवान नरसिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं ...।

कहने की जरूरत नही, आना ही बहुत है, नरसिम्हा भक्ति में तेरा शीश झुकाना ही बहुत है...।

भगवान नृसिंह के अवतरण दिवस की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं....।

दैत्यराज हिरण्यकशिपु के अत्याचारों अपने भक्त की रक्षा करने वाले भगवान नरसिंह जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं ...।

ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम्। नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यु मृत्युं नमाम्यहम्॥

"ध्याये न्नृसिंहं तरुणार्कनेत्रं सिताम्बुजातं ज्वलिताग्रिवक्त्रम्। अनादिमध्यान्तमजं पुराणं परात्परेशं जगतां निधानम्।।...।" . नृसिंह जयंती की शुभकामनाएं

Narsingh Jayanti Wishes Message Quotes

We must always do what we feel is right and leave the rest to the God to judge and to bless us…. Best wishes on Narsimha Jayanti 2021!

Happy Narsingh Jayanti 2021 Message Shayari

Let us take inspiration from Lord Narasimha to always stand for the right and to always do the just thing to do…. Happy Narsimha Jayanti 2021!

नरसिंह अवतार की कथा

महर्षि कश्यप और अदिति के दो पुत्र हुए हरिण्यक्ष और हरिण्यकश्यप (हरिण्यकशिपु)। दोनों बहुत ही शक्तिशाली से और असुरों के राजा थे। हरिण्यक्ष का बहुत आतंक बढ़ा तो भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसका वध कर दिया। अब अपने भाई के वध से क्रोधित हरिण्यकशिपु ने भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने की ठानी। हजारों साल तक कड़ा तप कर ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे अजेय होने का वरदान पाया और यह वरदान भी मांगा कि उसे कोई नर या पशु उसका वध न कर सके। ब्रह्मा से वरदान पाकर हरिण्यकशिपु निर्भय हो गया। अब उसने समस्त लोकों पर आक्रमण बोल दिया। स्वर्गलोक से देवताओं को निर्वासित कर दिया और अपना आधिपत्य जमा लिया। कोई उसे पराजित नहीं कर सकता था। हरिण्यकशिपु भगवान विष्णु से प्रतिशोध तो लेना ही चाहते थे उसने प्रजा को उनकी पूजा न करने का फैसला सुना दिया और कहा कि वह स्वयं भगवान है उसके अलावा कोई किसी को नहीं पूजेगा। एक बार हरिण्यकशिपु एक वट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे तो देवगुरु बृहस्पति तोते का रूप धारण कर उस वृक्ष पर नारायण नारायण की रट लगाने लगे। इस ध्वनि से खिन्न होकर हरिण्यकशिपु अपनी तपस्या बीच में छोड़कर चले आये। जब पत्नी ने तप छोड़कर आने का कारण पूछा तो पूरा वृतांत सुनाया।

हरिण्यकशिपु की पत्नी ने कई बार नारायण नाम का उच्चारण करवाया उस समय वह गर्भवती थी। अब जिस बालक ने जन्म लिया वह थे भक्त प्रह्लाद। अपने ही घर में विष्णु भक्त पैदा होने पर हरिण्यकशिपु बहुत दुखी थे। छल से बल से हर प्रपंच रचकर प्रह्लाद तो भगवत् भक्ति से विमुख करने के प्रयास किये लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। यहां तक उसे अपनी बहन होलिका के जरिये जीवित तक जलाना चाहा लेकिन प्रभु की कृपा से प्रह्लाद सकुशल थे और होलिका जल चुकी थी। अब तो हरिण्यकशिपु के क्रोध का ठिकाना नहीं था। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी का ही दिन था जब पिता पुत्र में पुन: भगवान विष्णु को लेकर बहस हुई। हरिण्यकशिपु ने कहा कहां है तुम्हारा भगवान विष्णु बुलाओ उसे। तो प्रह्लाद शांत होकर बोले प्रभु तो सर्वत्र विद्यमान हैं, कण-कण में समाये हैं। इस पर प्रह्लाद का उपहास उड़ाते हुए कहा तो क्या इस स्तंभ में भी तुम्हारे भगवान मौजूद हैं। प्रह्लाद ने कहा हां कण-कण में मौजूद हैं तो इसमें भी निश्चित रूप से वे समाये हैं। हरिण्यकशिपु को क्रोध आ गया और उसने उस स्तंभ पर अपनी तलवार से वार किया। वार करते ही स्तंभ को चीरकर उसमें से नर एवं सिंह के संयुक्त रूप का एक प्राणी निकला जिसने अपने नख से हरिण्यकशिपु का उद्धार किए।

Posted By: Arvind Dubey

