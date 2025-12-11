साल 2026 में इन 3 राशियों पर मेहरबान रहेंगे शनिदेव, दिन दूनी रात चौगुनी होगी तरक्की

धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में शनिदेव को न्यायप्रिय और कर्मफलदाता माना जाता है। वे हर व्यक्ति को उसके कर्मों के मुताबिक ही फल देते हैं। साल 2026 में शनि की बदलती चाल तीन राशियों के लिए बेहद शुभ साबित होने वाली है। जानें, किसे मिलेगा शनिदेव का खास आशीर्वाद।

28 नवंबर 2025 को शनिदेव मीन राशि में मार्गी हुए थे। इसी स्थिति में रहते हुए 20 जनवरी 2026 को वे उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 27 जुलाई 2026 को मीन राशि में ही वक्री होंगे और 11 दिसंबर 2026 को दोबारा मार्गी हो जाएंगे। शनि की यह स्थिति कई राशियों के लिए सकारात्मक फल देने वाली मानी जा रही है।