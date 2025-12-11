साल 2026 में इन 3 राशियों पर मेहरबान रहेंगे शनिदेव, दिन दूनी रात चौगुनी होगी तरक्की
शनिदेव हर व्यक्ति को उसके कर्मों के मुताबिक ही फल देते हैं। साल 2026 में शनि की बदलती चाल तीन राशियों के लिए बेहद शुभ साबित होने वाली है। जानें, किसे मिलेगा शनिदेव का खास आशीर्वाद।
Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 03:20:32 PM (IST)
Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 03:20:32 PM (IST)
धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में शनिदेव को न्यायप्रिय और कर्मफलदाता माना जाता है। वे हर व्यक्ति को उसके कर्मों के मुताबिक ही फल देते हैं। साल 2026 में शनि की बदलती चाल तीन राशियों के लिए बेहद शुभ साबित होने वाली है। जानें, किसे मिलेगा शनिदेव का खास आशीर्वाद।
28 नवंबर 2025 को शनिदेव मीन राशि में मार्गी हुए थे। इसी स्थिति में रहते हुए 20 जनवरी 2026 को वे उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इसके बाद 27 जुलाई 2026 को मीन राशि में ही वक्री होंगे और 11 दिसंबर 2026 को दोबारा मार्गी हो जाएंगे। शनि की यह स्थिति कई राशियों के लिए सकारात्मक फल देने वाली मानी जा रही है।
मेष राशि - करियर और बिजनेस में बड़ा लाभ
- साल 2026 की शुरुआत मेष राशि वालों के लिए बेहद फायदेमंद रहेगी।
- शनिदेव की कृपा से करियर में नए अवसर मिलेंगे।
- बिजनेस करने वालों को बड़ा मुनाफा हो सकता है।
- ऑफिस में वरिष्ठों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
- अविवाहित जातकों के विवाह के भी योग बन रहे हैं।
- कुल मिलाकर यह साल मेष राशि वालों के लिए प्रगति और सफलता लेकर आएगा।
धनु राशि - व्यापार में बड़ी डील और रिश्तों में मजबूती
- धनु राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है, फिर भी 2026 शनि की कृपा से काफी शुभ रहेगा।
- कोई बड़ी बिजनेस डील फाइनल हो सकती है।
- नए लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभ देगी।
- विदेश यात्रा के संकेत भी मिलते हैं।
- निजी जीवन में भी सुखद बदलाव आएंगे।
- लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ता बेहतर और मजबूत होगा।
- शनिवार को दान करना ढैय्या के प्रभाव को कम करेगा।
मीन राशि - शिक्षा, सम्मान और रिश्तों में शुभ समय
- मीन राशि में ही शनि की स्थिति रहने के कारण 2026 आपके लिए लकी रहेगा।
- विशेष रूप से छात्रों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा।
- समाज में मान-सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
- सामाजिक दायरा और संपर्क बढ़ेंगे।
- प्रेम संबंध मजबूत होंगे और परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा।
- साढ़ेसाती के चलते शनिदेव की नियमित पूजा करने से शुभ फल और बढ़ेंगे।