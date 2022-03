Ketu Transit March 2022: इस महीने होगा केतु का राशि परिवर्तन, जानिए किन पर बरसेंगी खुशियां

Ketu ka Rashi Parivartan: तुला राशि संतुलन का प्रतीक है। यह शुक्र द्वारा शासित है, जो केतु के साथ एक उत्कृष्ट संबंध साझा करता है। मार्च 2022 में केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तुला में केतु का गोचर (Ketu Transit in Libra) 17 मार्च 2022 को होगा और यह 28 नवंबर 2023 तक इसी स्थिति में रहेगा। जब केतु शुक्र द्वारा नियंत्रित राशि में स्थित होता है, तो यह प्रबंधन क्षमताओं का विस्तार करता है। ऐसे लोग जानते हैं हैं कि चीजों को कैसे बदला जाए। जिन लोगों की कुंडली में केतु की यह स्थिति होती है, उन्हें परिवर्तन और गतिविधि के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। केतु विकास के भारी भार का कारण बनता है। ऐसे लोग घूमना पसंद करते हैं। ऐसे लोग कुल मिलाकर समर्पित और मेधावी होंगे। वे समझते हैं कि दूसरों के सामने कैसे रिएक्ट करना है। मीडिया इन लोगों के लिए एक फायदेमंद क्षेत्र बन गया है।

Ketu Transit in Libra: जानिए सभी 12 राशियों पर असर

Effect of Ketu travel in Libra on Aries

केतु यह राशि परिवर्तन आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। हालांकि दोस्ती के बंधन पर तनाव होगा। उदासीनता बढ़ेगी, और एकजुटता कम हो जाएगी। किसी भी मुद्दे पर विचार करने के बाद ही फैसला लें। कार्य क्षेत्र और रोजमर्रा के जीवन में मतभेद हो सकते हैं।

Effect of Ketu Transit in Libra on Taurus

राहु आदर्श है, और केतु शत्रुतापूर्ण है, तो समृद्धि में सुधार होगा। विरोधी आपकी तलाश में रहेंगे। खर्चे ज्यादा होंगे, व्यय का प्रबंध करना चाहिए। कार्यक्षेत्र से अन्य स्थानों पर जाने की शुरुआत होगी। किसी चर्चा में हिस्सा न लें। जो लोग कार्यक्षेत्र में बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं, वे अन्य विकल्पों की तलाश शुरू कर सकते हैं।

Effect of Ketu Transit in Libra on Gemini

समृद्धि में सुधार होगा, वैसे भी वाद-विवाद से बचें क्योंकि राहु सकारात्मक है और केतु विरोध कर रहा है। शत्रु परास्त होंगे। आकस्मिक खर्च में वृद्धि होगी, खर्च का प्रबंधन किया जाना चाहिए।

Effect of Ketu Transit in Libra on Cancer

कार्यक्षेत्र में केतु की चाल आपके लिए सूक्ष्म रहेगी। बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है, पारिवारिक मामलों में परेशानी होगी।

Effect of Ketu Transit in Libra on Leo

कुछ समानताएं होंगी जो एक साल पहले से बाधित हो रही थीं। फिर भी, केतु के प्रभाव के कारण कष्टदायक कार्य या प्रयास के बाद ही सफलता के योग बने रहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लोगों के विवाह की बात हो सकती है।

Effect of Ketu Transit in Libra on Virgo



राहु का विकास आपके लिए भयावह हो सकता है। खान-पान की लापरवाही स्वास्थ्य बिगाड़ देगी। मानसिक तनाव बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति अस्थिर रहेगी। कोई धोखा दे सकता है। अपमानजनक शब्दों के प्रयोग से बचें, अन्यथा आप मुश्किल में पड़ जाएंगे।

Effect of Ketu Transit in Libra on Libra

कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। भाग्य भी साथ देगा, इसलिए प्रयास करते रहें, उन्नति करते रहेंगे, लेकिन गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। जीवनसाथी से संबंधित चिंताएं बढ़ेंगी। कार्यक्षेत्र में कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी। साझेदारों से मतभेद हो सकते हैं और व्यापार में हानि हो सकती है।

Effect of Ketu Transit in Libra on Scorpio

धन संबंधी मामलों में सावधान रहें। व्यापार को आगे बढ़ाने का प्रयास न करें। अपना पैसा वापस पाने में परेशानी होगी। खर्चे बढ़ेंगे। प्रतिबद्धता संबंधी चिंताओं का समाधान होगा। जो लोग लंबे समय से दुर्बल हैं, उनका समय सुधरेगा, परिवार की समृद्धि को लेकर तनाव बढ़ेगा। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें क्योंकि वे कानूनी मामलों में विजयी हो सकते हैं।

Effect of Ketu Transit in Libra on Sagittarius

राहु की स्थिति स्वीकार्य है, जबकि केतु प्रतिकूलता प्रदर्शित कर रहा है। धन लाभ में वृद्धि होगी। अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी। व्यापार के अलावा, कार्य में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। मान-सम्मान को लेकर चिंतित रहेंगे। स्थानीय मुद्दों को लेकर परेशान रहेंगे। कार्यस्थल पर सतर्क रहें।

Effect of Ketu Transit in Libra on Capricorn

केतु का राशि परिवर्तन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। कामकाजी व्यक्ति दूसरे स्थान पर दूसरा पेशा ढूंढ सकता है। स्वास्थ्य समस्या का विषय हो सकता है। छाती से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। संपत्ति और वाहन से संबंधित समस्याएं होंगी। अभिभावक से मतभेद हो सकते हैं।

Effect of Ketu Transit in Libra on Aquarius

समृद्धि में सुधार होगा। आधे-अधूरे काम फिर से शुरू होंगे और प्रगति देखने को मिलेगी। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। विरोधी थोड़ा दूर रहेगा। राहु के प्रभाव से तनाव बढ़ेगा। रिश्तेदारों से मतभेद हो सकते हैं। तंत्र-मंत्र और चिंतन विषयों में रुचि शुरू होगी।

Effect of Ketu Transit in Libra on Pisces

समृद्धि आएगी। रिश्तेदार चुनौती देंगे। किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए वाणी पर संयम रखें।

Posted By: Arvind Dubey