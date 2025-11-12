12 नवंबर 2025 लव राशिफल : किन राशि वालों के रिश्ते में बढ़ेगा प्यार और किसके बीच आएगी दूरियां?

धर्म डेस्क। आज का दिन प्यार और रिश्तों के मामले में कई राशि वालों के लिए खास रहने वाला है। कुछ लोगों के रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी तो कुछ के बीच गलतफहमियां पनप सकती हैं। जानिए, आपके लव लाइफ पर आज ग्रहों का क्या असर पड़ेगा. पढ़ें 12 नवंबर 2025 का लव राशिफल।

मेष - आज आपका लव पार्टनर आपके साथ अच्छा समय बिताएगा। वह आपकी बातों को महत्व देगा और अपने मन की कोई खास बात आपसे साझा कर सकता है। अपने साथी का ख्याल रखें, आज वह भावनाओं से भरा रहेगा।

वृषभ - आपका साथी आज आपके साथ बाहर घूमने की ज़िद कर सकता है। किसी विशेष प्रयोजन से वह आपके करीब आएगा। अच्छा होगा कि आप उनकी बातों को महत्व दें और साथ समय बिताएं।

मिथुन - आज आप अपने लव पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। लंबे समय बाद साथ समय बिताना आपके रिश्ते में नई ऊर्जा लाएगा। परिवार में चल रहे तनाव से भी कुछ राहत मिलेगी।

कर्क - आज आप अपने साथी के बारे में सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा न करें। बेवजह के आरोप-प्रत्यारोप आपके रिश्ते को कमजोर कर सकते हैं। बेहतर होगा बात को समझदारी से समझाएं और अपने साथी को मनाने का प्रयास करें।

सिंह - आज का दिन आपके प्यार के लिए शानदार रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमने या डिनर पर जा सकते हैं। मौसम और मन दोनों रोमांटिक रहेंगे, बस स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें।

कन्या - आज आपका पार्टनर आपके किसी व्यवहार से नाराज़ हो सकता है। किसी बात को बार-बार दोहराना उसे पसंद नहीं आएगा। इसलिए उनके मूड को देखकर ही बात करें, नहीं तो छोटा विवाद बढ़ सकता है।

तुला - आज आप दोनों साथ बाहर घूमने जा सकते हैं, लेकिन किसी छोटी बात पर मतभेद हो सकता है। बेहतर होगा वाणी पर संयम रखें और साथी के व्यवहार को नजरअंदाज कर दें।

वृश्चिक - आज का दिन आपके लिए खास रहेगा। आपका साथी अपने मन की दबी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। प्यार भरी बातें होंगी और आप दोनों साथ में कहीं घूमने जा सकते हैं।

धनु - आपका साथी आपको कुछ आदतें छोड़ने के लिए कह सकता है, जिससे थोड़ी अनबन हो सकती है। इसका फायदा वे लोग उठा सकते हैं जो आपके रिश्ते से खुश नहीं हैं। बेहतर होगा ऐसी बातों को इग्नोर करें।