Mangal Gochar 2023: आज से इन राशि वालों के जीवन में होगा मंगल ही मंगल, जमकर बरसेगा धन

Mangal Gochar 2023: जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो उसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलता है। कुछ लोगों को इस राशि परिवर्तन से शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। मंगल को साहस, पराक्रम, भूमि-संपत्ति और विवाह के कारक माना जाता है। वहीं 10 मई को मंगल गोचर करके कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मंगल 1 जुलाई तक कर्क राशि में ही रहेंगे। कुछ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर उनके जीवन को खुशियों से भर देगा। 30 मई को शुक्र भी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल शुक्र की युति भी कुछ राशि वालों को जमकर लाभ देने वाली है। आइए जानते हैं कि वे राशियां कौन सी हैं।
मंगल के कर्क राशि में प्रवेश करने से मेष राशि के जातकों का भाग्योदय होने वाला है। इन राशि वालों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस समय अवधि में आपके कार्यों के प्रशंसा की जाएगी। परिवार के लोगों से सहयोग प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में लाभ होने की संभावना है।
मंगल के कर्क राशि में प्रवेश करने से वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। धन का निवेश करने के लिए यह समय अनुकूल है। कोई भी निर्णय सोच-समझकर लें। मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। आय में वृद्धि हो सकती है। परिवार में खुशियां आएंगी। जानकार की सलाह लेकर कोई बड़ा कार्य करें।
मंगल के गोचर से इन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है। सेहत को लेकर सावधानी रखने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। वाणी पर संयम रखने की जरूरत है। किसी भी निर्णय को सोच-समझकर लें। धन का निवेश करने से आपको लाभ प्राप्त होगा।
इस राशि के जातकों को इस समय अवधि में काफी अनुकूल परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। कहीं से धन लाभ हो सकता है। कार्यक्षेत्र में बदलावों से लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय अच्छा है। इस दौरान किया गया निवेश आपको भविष्य में लाभ दिलाएगा।
मंगल के राशि परिवर्तन से तुला राशि वालों का भाग्य सूर्य की तरह चमकने वाला है। आय के साधन बढ़ेंगे। इस समय आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। साहस में वृद्धि होगी। इस दौरान इन जातकों को करियर और व्यापार में काफी वृद्धि होगी। परिवार में खुशियां आएंगी।
डिसक्लेमर
'इस लेख में दी गई जानकारी/सामग्री/गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/धार्मिक मान्यताओं/धर्मग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है, पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी।'