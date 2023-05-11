Mangal Gochar 2023: आज से इन राशि वालों के जीवन में होगा मंगल ही मंगल, जमकर बरसेगा धन

Mangal Gochar 2023: जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो उसका प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर देखने को मिलता है। कुछ लोगों को इस राशि परिवर्तन से शुभ तो कुछ राशि वालों को अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। मंगल को साहस, पराक्रम, भूमि-संपत्ति और विवाह के कारक माना जाता है। वहीं 10 मई को मंगल गोचर करके कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मंगल 1 जुलाई तक कर्क राशि में ही रहेंगे। कुछ राशि वालों के लिए मंगल का गोचर उनके जीवन को खुशियों से भर देगा। 30 मई को शुक्र भी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल शुक्र की युति भी कुछ राशि वालों को जमकर लाभ देने वाली है। आइए जानते हैं कि वे राशियां कौन सी हैं।

मेष राशि मंगल के कर्क राशि में प्रवेश करने से मेष राशि के जातकों का भाग्योदय होने वाला है। इन राशि वालों के जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस समय अवधि में आपके कार्यों के प्रशंसा की जाएगी। परिवार के लोगों से सहयोग प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में लाभ होने की संभावना है।

वृषभ राशि मंगल के कर्क राशि में प्रवेश करने से वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। धन का निवेश करने के लिए यह समय अनुकूल है। कोई भी निर्णय सोच-समझकर लें। मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा। आय में वृद्धि हो सकती है। परिवार में खुशियां आएंगी। जानकार की सलाह लेकर कोई बड़ा कार्य करें। सिंह राशि मंगल के गोचर से इन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है। सेहत को लेकर सावधानी रखने की आवश्यकता है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। वाणी पर संयम रखने की जरूरत है। किसी भी निर्णय को सोच-समझकर लें। धन का निवेश करने से आपको लाभ प्राप्त होगा।