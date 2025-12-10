Budh Gochar 2025: शनि के नक्षत्र में बुध के गोचर से 3 राशिवाले होंगे मालामाल, पैसों की तंगी होगी दूर

धर्म डेस्क। Mercury Transit Budh Gochar: बुद्धि, वाणी, व्यापार और निर्णय क्षमता के कारक ग्रह बुध आज 10 दिसंबर 2025 को शनि के अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जहां वह 20 दिसंबर 2025 की सुबह 06:13 बजे तक रहेंगे।

यह गोचर माना जाता है कि जीवन में बड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने, व्यापार में उन्नति, नौकरी में सफलता और व्यक्ति की सोच को अधिक गहरा व रणनीतिक बनाता है। चूंकि अनुराधा नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि है, इसलिए शनि के गुण जैसे अनुशासन, कड़ी मेहनत, कर्म प्रधानता और व्यावहारिक सोच बुध के प्रभाव से और भी मजबूत परिणाम देंगे।