    Monthly Horoscope December 2025: इस महीने मेष, वृषभ और मिथुन समेत सभी 12 राशि वालों के लिए क्या होगा खास

    इस महीने अधिकांश राशियों के लिए स्वास्थ्य और वित्त बेहतर रहेंगे। करियर में नए अवसर और उन्नति के योग बन रहे हैं। लव लाइफ में मधुरता बढ़ेगी, लेकिन संवाद की कमी से गलतफहमी भी हो सकती है। कुछ राशियों के लिए निवेश लाभकारी रहेगा और यात्रा से फायदा होगा। कुल मिलाकर माह शुभ रहेगा।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 07:10:29 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 07:10:29 AM (IST)
    आज का मासिक राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. स्वास्थ्य सामान्य, पुरानी बीमारियों से राहत मिलने के शुभ योग।
    2. धन लाभ, निवेश और प्रॉपर्टी में फायदा संभव रहेगा।
    3. करियर में नई जिम्मेदारी, प्रमोशन या नौकरी अवसर मिलेंगे।

    धर्म डेस्क। यह महीना सभी राशियों के लिए नए अवसरों, बदलावों और प्रगति का संकेत लेकर आया है। स्वास्थ्य के मामलों में कुछ राशियों को सावधानी बरतने की जरूरत होगी, जबकि कुछ के लिए पुरानी बीमारियों से राहत मिलने की संभावना है।

    आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, परंतु नए स्रोतों से धन प्राप्ति और निवेश में लाभ के योग भी बनेंगे। करियर में कई लोगों को प्रमोशन, पद में वृद्धि या नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। लव लाइफ में रोमांस बढ़ेगा, रिश्तों में समझ और विश्वास मजबूत होगा, वहीं कुछ को गलतफहमियों से बचना चाहिए। कुल मिलाकर यह महीना सकारात्मक परिणाम देगा।


    मेष - यह महीना आपके लिए गतिविधियों से भरा रहेगा। परिवार और कार्य दोनों क्षेत्रों में आप अपनी उपस्थिति मजबूत बनाएंगे। कई पुराने कार्य पूरे होंगे और मन में नई योजनाएं जन्म लेंगी। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी लेकिन कुछ समय पर चिड़चिड़ापन भी महसूस हो सकता है। लंबी यात्रा के योग बनेंगे जो लाभप्रद साबित होंगे। घर में सुख-शांति और उत्सव का माहौल रहेगा। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके बड़े निर्णयों में सहायक रहेगा।

    स्वास्थ्य - महीने की शुरुआत में थकान और सिरदर्द जैसी समस्या उभर सकती हैं। रुके हुए स्वास्थ्य मामलों में राहत मिलेगी, लेकिन खानपान पर नियंत्रण जरूरी है। रक्तचाप, गैस या एसिडिटी वाले जातकों को अतिरिक्त सावधानी रखनी होगी। मानसिक तनाव के कारण नींद हल्की हो सकती है। मध्य समय में ऊर्जा में वृद्धि होगी और पुरानी बीमारियों में सुधार मिलेगा। योग-प्राणायाम अत्यंत लाभकारी रहेंगे। यात्रा का तनाव स्वास्थ्य प्रभावित कर सकता है।

    वित्त - आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी और रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है। व्यापार से जुड़े लोग लाभदायक सौदे कर सकते हैं। खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होगी, परंतु आय के साधन भी समान रूप से बनेंगे। किसी भरोसेमंद मित्र से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। निवेश के लिए समय अनुकूल है, बशर्ते पूरी जाँच-पड़ताल कर लें। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ी खरीदारी महीने के अंत में शुभ रहेगी। अनावश्यक खर्चों से बचना लाभकारी रहेगा।

    कैरियर - नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और काम की गुणवत्ता में सुधार आएगा। नई जिम्मेदारियां और पद में वृद्धि संभव है। व्यापार में नई पार्टनरशिप लाभ देगी और नए ग्राहक जुड़ेंगे। परीक्षाओं और इंटरव्यू में सफलता के योग हैं। टीम वर्क में काम करते समय धैर्य बनाए रखें। ऑफिस के विवादों से दूर रहें, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है

    लव - प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और पार्टनर आपका पूरा सहयोग करेगा। साथ में समय बिताने और यात्रा के अवसर मिलेंगे। अविवाहित जातकों के लिए प्रेम प्रस्ताव स्वीकार होने की संभावना है। दांपत्य जीवन में छोटी-मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन संवाद से सब सुलझ जाएगा। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें। रोमांस और आकर्षण में वृद्धि होगी। प्रेम संबंध गहरा और स्थायी दिशा में आगे बढ़ेंगे।

    वृषभ - यह महीना आपके लिए संतुलित और प्रगतिशील रहेगा। घर-परिवार में आनंदमय माहौल रहेगा और किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी और रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। संपत्ति से जुड़े अटके काम गति पकड़ेंगे। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और प्रभाव बढ़ेगा। किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। जीवन में कुछ नए बदलावों का आरंभ होगा, जो धीरे-धीरे आपके लिए शुभ सिद्ध होगा।

    स्वास्थ्य - स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा, लेकिन पेट और पाचन तंत्र से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। मौसम बदलने पर सर्दी, खांसी की संभावना है। हृदय और डायबिटीज से जुड़े लोगों को सावधानी रखनी होगी। मानसिक शांति बनी रहेगी और तनाव में कमी आएगी। नियमित दिनचर्या आपके स्वास्थ्य को मजबूत बनाएगी। बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर ध्यान देना होगा। यात्रा के दौरान थकान महसूस हो सकती है।

    वित्त - धन संबंधी मामलों में आप मजबूत रहेंगे। महीने की शुरुआत में लाभ होगा और रुका हुआ पैसा लौट सकता है। प्रॉपर्टी और निवेश से अच्छा फायदा मिलेगा। खर्च सामान्य रहेंगे पर घर-संबंधी मरम्मत या नई वस्तु खरीदने का खर्च बढ़ सकता है। व्यापारियों को नई डील मिलेगी। कर्ज से मुक्ति मिलने के संकेत हैं। जोखिम से दूर रहें, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है।

    करियर - कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा। अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होंगे। पदोन्नति और वेतन वृद्धि की संभावना है। नई नौकरी के इच्छुक लोगों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। व्यापार में विस्तार और नए संपर्क लाभकारी रहेंगे। किसी बड़े प्रोजेक्ट का दायित्व आपके हाथ में आ सकता है। टीम के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी।

    लव - लव लाइफ रोमांटिक रहेगी। पार्टनर के साथ समय बिताने के अवसर बढ़ेंगे। पुराने मतभेद दूर होंगे। अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं और विवाह योग भी बन रहे हैं। दांपत्य जीवन में प्रेम और समझ बढ़ेगी। छोटी यात्राएँ संबंधों में मधुरता लाएँगी। पार्टनर की भावनाओं को समझना रिश्ते में स्थिरता लाएगा।

    मिथुन - यह महीना उतार-चढ़ाव से भरा हो सकता है। घर में हल्की बेचैनी बढ़ सकती है। नौकरी में सुधार आएगा, लेकिन व्यापार सामान्य चलेगा। पुरानी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। किसी यात्रा का योग है। मन में पुराने निर्णयों को लेकर दुविधा रह सकती है। मित्रों का सहयोग पर्याप्त रहेगा।

    स्वास्थ्य - कंधे, गर्दन और पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। पुरानी बीमारी दोबारा बढ़ सकती है। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता होगी। मानसिक तनाव अधिक रहेगा। योग और पर्याप्त नींद से राहत मिलेगी। अंत समय में सुधार आएगा।

    वित्त - आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रहेगी। खर्च अचानक बढ़ सकते हैं। निवेश टालें। किसी पर भरोसा कर धन न दें। व्यापार में धन अटक सकता है। महीने के अंतिम दिनों में हल्का लाभ मिलेगा।

    करियर - नौकरी में मेहनत ज्यादा करनी होगी। अधिकारी आपका समर्थन करेंगे। व्यापार में उतार-चढ़ाव रहेगा। साझेदार नाराज़ हो सकते हैं, सावधानी रखें। नई नौकरी के प्रयास सफल होंगे।

    लव - रिश्तों में गलतफहमी हो सकती है। पार्टनर समय और भावनात्मक सहयोग माँगेंगे। अविवाहित जातकों को प्रेम प्रस्ताव मिलेगा पर धैर्य रखें। दांपत्य जीवन में तनाव कम करने के लिए बातचीत जरूरी है।

    कर्क - यह महीना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। आप नए कार्य की योजना बना सकते हैं और पुराने रुके हुए कार्य पूरे होने के योग बन रहे हैं। परिवार में मांगलिक कार्यों के अवसर बनेंगे और किसी पुरानी प्रॉपर्टी विवाद का समाधान संभव है। इस महीने आपको आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। अपने निर्णयों में सावधानी रखें और किसी पर अधिक भरोसा ना करें।

    स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना मिलाजुला रहेगा। कार्य और जिम्मेदारियों के चलते मानसिक और शारीरिक तनाव हो सकता है। खान-पान पर नियंत्रण रखें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें।

    वित्त - आय के नए स्रोत बनेंगे और रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। व्यापार में लाभ के अवसर बन रहे हैं, लेकिन पार्टनरशिप और निवेश में सावधानी रखें।

    करियर - कैरियर के क्षेत्र में प्रयास जारी रखें। अधिकारियों और सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। पुराने कार्य पूरे होंगे और पदोन्नति या नई जिम्मेदारियों के अवसर बन सकते हैं।

    लव - यह महीना लव लाइफ के लिए सुखद रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और आपसी समझ बढ़ेगी। किसी बात को लेकर मन में उलझन हो तो खुलकर बातचीत करें।

    सिंह - यह महीना आपके लिए प्रगति से भरा रहेगा। परिवार में खुशी का माहौल बनेगा और किसी रुके हुए काम में सफलता मिलेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपके काम की सराहना करेंगे। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक रहेगी। वाहन या भूमि से जुड़े मामलों में सफलता के योग हैं। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। पुराने मित्रों से सहयोग मिलेगा।

    स्वास्थ्य - ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी लेकिन काम का बोझ बढ़ने से थकान हो सकती है। पेट संबंधी समस्या, एसिडिटी या घबराहट की शिकायत बढ़ सकती है। मौसम बदलने पर खांसी-जुकाम होने की संभावना है। बुजुर्ग जातकों को घुटनों या कमर के दर्द में राहत मिलेगी। नियमित व्यायाम और खानपान में संतुलन आवश्यक है।

    वित्त - आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। कोई बड़ा निवेश लाभ दे सकता है। व्यावसायिक कार्यों में धन आगमन बढ़ेगा। खर्च भी बढ़ेंगे, विशेषकर घर-सजावट या यात्रा पर। महीने के अंत में लाभांश मिलने के प्रबल योग हैं। उधार देने में थोड़ी सावधानी बरतें

    कैरियर - नौकरी में आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा, जिससे अधिकारी प्रसन्न होंगे। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। व्यापारियों को नए संपर्क और नए ग्राहक मिलेंगे। साझेदारी में काम करने वालों को लाभ होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए यह समय बेहद शुभ है। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

    लव - प्रेम संबंध मजबूत होंगे और गलतफहमियाँ दूर होंगी। पार्टनर के साथ रोमांटिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है। नए रिश्ते शुरू होने के योग भी हैं। दांपत्य जीवन में प्रेम और सम्मान बढ़ेगा। पुराने संबंध फिर से जुड़ सकते हैं।

    कन्या - यह महीना आपके लिए चुनौतियों और प्रगति दोनों लेकर आएगा। शुरुआत में योजनाएं धीमी गति से चलेगा लेकिन अंत तक सफलता अवश्य मिलेगी। घर या दफ्तर में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। किसी रिश्तेदार के कारण तनाव हो सकता है। यात्रा से लाभ मिलेगा। नए रिश्ते और सामाजिक दायरा बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले सावधानी रखें। माता-पिता का आशीर्वाद मिलेगा।

    स्वास्थ्य - कमर, पेट या पाचन से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। लंबे समय से चली आ रही बीमारी में राहत के योग हैं। तनाव बढ़ सकता है, जिसके कारण नींद प्रभावित होगी। माह के अंत में स्वास्थ्य बेहतर होगा। योग, प्राणायाम और पानी अधिक पिएँ। अधिक गर्म या मसालेदार भोजन से बचें।

    वित्त - धन की स्थिति सामान्य रहेगी। आय सामान्य रहेगी लेकिन खर्च बढ़ जाएंगे। निवेश सोच-समझकर करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने में देरी होगी। किसी मित्र या परिजन से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। महीने के अंत में धन लाभ के शुभ योग हैं।

    करियर - नौकरी में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन परिणाम आखिरकार आपके पक्ष में मिलेगा। व्यापारियों को उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। नई साझेदारी के लिए समय अभी अनुकूल नहीं है। प्रमोशन के संकेत मिलेंगे लेकिन धैर्य रखना होगा। सहकर्मियों का सहयोग मिश्रित रहेगा।

    लव - रिश्तों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रहेगा। पार्टनर आपको समय नहीं दे पाएगा। अविवाहित जातकों को किसी नए व्यक्ति से आकर्षण महसूस होगा। दांपत्य जीवन में छोटी-छोटी बातों पर विवाद हो सकता है। रिश्तों में संवाद और धैर्य की आवश्यकता है। सही समय पर सही बात कहने से स्थिति सुधरेगी।

    तुला - यह महीना भाग्य वृद्धि और सफलता लेकर आएगा। रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। नौकरी और व्यापार दोनों में लाभ मिलेगा। घर में शुभ कार्य होने के संकेत हैं। रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। लंबी यात्रा लाभदायक रहेगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से जुड़ाव करियर को नई दिशा दे सकता है। परिवार में मेलजोल बढ़ेगा।

    स्वास्थ्य - स्वास्थ्य सुधार रहेगा। सिरदर्द, माइग्रेन या तनाव बढ़ सकता है। नींद में कमी की समस्या परेशान करेगी। हालांकि महीने के अंत में स्वास्थ्य में सुधार होगा। खानपान स्वच्छ रखें और पानी खूब पिएँ। पुरानी बीमारी में राहत मिलेगी। मानसिक शांति के लिए ध्यान का अभ्यास करें।

    वित्त - धन की स्थिति मजबूत होगी। आय बढ़ेगी और खर्च कम रहेगा। रुका हुआ धन मिलने के योग हैं। प्रॉपर्टी या नई चीज खरीदने के संकेत हैं। निवेश से बड़ा लाभ मिलेगा। महीने के अंतिम दिनों में किसी शुभ कार्य पर खर्च भी होगा।

    करियर - नौकरी में बेहतर अवसर मिलेंगे। प्रमोशन और वेतन-वृद्धि के संकेत हैं। व्यापारियों को नए ग्राहक और नए अवसर मिलेंगे। साझेदारी में सफलता मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बन रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से प्रशंसा प्राप्त होगी।

    लव - संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। पार्टनर आपको समझेगा और सहयोग करेगा। अविवाहित जातकों के लिए प्रेम-प्रस्ताव स्वीकार होने के संकेत हैं। दांपत्य जीवन में रोमांस और समझदारी बढ़ेगी।

    वृश्चिक - यह महीना भावनात्मक और व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। नए काम की शुरुआत से सफलता मिलेगी। घर में शांति और सौहार्द बना रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात आनंद देगी। भूमि-वाहन से लाभ मिलेगा। अंत समय में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। हालांकि, कुछ लोग आपकी प्रगति से ईर्ष्या कर सकते हैं, सावधानी रखें।

    स्वास्थ्य - स्वास्थ्य ठीक रहेगा लेकिन मानसिक दबाव बढ़ सकता है। आंख, पेट या त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है। पानी अधिक पीएं और मसालेदार भोजन से बचें। नींद की कमी थकान बढ़ा सकती है। महीने के अंत में स्वास्थ्य बेहतर होगा।

    वित्त - आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। निवेश से लाभ मिलेगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यापार में अचानक लाभ के योग हैं। खर्च भी बढ़ेंगे लेकिन आय भी अच्छी रहेगी। किसी बड़े सौदे से लाभ मिलेगा।

    कैरियर - नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेंगी। अधिकारी खुश रहेंगे। व्यापारियों को नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। साझेदारी फायदे में रहेगी। करियर में तेजी से प्रगति की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी।

    लव - प्रेम संबंध मजबूत होंगे। पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। अविवाहित जातक गहरी प्रेमभावना महसूस करेंगे। दांपत्य जीवन में रोमांस और भरोसा बढ़ेगा।

    धनु - यह महीना उन्नति से भरपूर है। परिवार में खुशी और शुभ कार्य होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और आपको मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा। विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। यात्रा के योग हैं। नए दोस्तों का साथ मिलेगा। सम्मान बढ़ेगा और आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा।

    स्वास्थ्य - स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। थकान, पैर दर्द या नींद की कमी हो सकती है। खानपान में लापरवाही न करें। महीने के अंत में ऊर्जा में वृद्धि होगी। मानसिक शांति बनी रहेगी। योग से लाभ होगा।

    वित्त - आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। धन लाभ बढ़ेगा। निवेश से लाभ मिलेगा। रुका पैसा वापस आएगा। व्यापार में लाभ होगा। नई संपत्ति खरीदने का योग है।

    कैरियर - नौकरी में मनपसंद अवसर मिलेंगे। बॉस आपके काम से खुश रहेंगे। व्यापारियों को नई डील और नए ग्राहक मिलेंगे। इंटरव्यू में सफलता मिलेगी। करियर के लिए यह समय बहुत शुभ है।

    लव - प्यार के रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा। पार्टनर आपका सम्मान करेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह योग प्रबल हैं। दांपत्य जीवन में सौहार्द बढ़ेगा। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव आदि पर जा सकते हैं पार्टनर आपके साथ सुरक्षित महसूस करेगा।

    मकर - यह महीना अच्छे परिणामों से भरा रहेगा। घर-परिवार में खुशियाँ बढ़ेगी और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपके अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। किसी खास व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको बड़ा लाभ देगा। प्रॉपर्टी से लाभ के योग हैं। यात्रा भी शुभ रहेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में सम्मान मिलेगा।

    स्वास्थ्य - मानसिक तनाव कम होगा और स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। पेट, गैस या कमर दर्द हल्का परेशान कर सकता है। मधुमेह या बी. पी. वाले जातकों को सावधानी रखनी चाहिए। महीने के अंत में स्वास्थ्य पूर्णतः अनुकूल होगा। जीवनशैली में संतुलन रखें।

    वित्त - आर्थिक स्थिति लाभकारी रहेगी। पुराने धन की प्राप्ति के योग हैं। निवेश से फायदा मिलेगा। व्यापारियों को बड़े सौदे से लाभ होगा। खर्च स्थिर रहेंगे। कोई बड़ा आर्थिक निर्णय सही साबित होगा।

    करियर - नौकरी में नए अवसर मिलेंगे। प्रमोशन की संभावना है। अधिकारी और सहकर्मी आपके काम से प्रभावित होंगे। व्यापारियों को विस्तार के अवसर मिलेंगे। नई पार्टनरशिप लाभकारी रहेगी। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है।

    लव - संबंधों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा। पार्टनर आपको पूरा समय देगा। अविवाहित जातकों के लिए प्रस्ताव आने के योग हैं। दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा।

    कुंभ - यह महीना आपके लिए नए अवसरों और प्रगति से भरा रहेगा। व्यापार-व्यवसाय में आप जो परिवर्तन करने का विचार लंबे समय से कर रहे थे, उन्हें अब सफलतापूर्वक लागू कर सकेंगे। आर्थिक रूप से यह महीना मजबूत रहेगा, धन लाभ के योग बढ़ेंगे और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। नौकरी वर्ग वालों को पदोन्नति का अवसर मिल सकता है, आपके कार्यों की वरिष्ठ अधिकारी प्रशंसा करेंगे। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा, किसी मांगलिक कार्य की तैयारियां भी हो सकती हैं। भूमि और वाहन से जुड़े लाभ इस महीने संभव हैं। इस महीने अचानक यात्रा के योग भी बन रहे हैं।

    स्वास्थ्य - स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अच्छा है, किसी पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी। हालांकि बदलते मौसम के कारण हल्का सर्दी–जुकाम परेशान कर सकता है। अत्यधिक भागदौड़ से बचें, वरना शारीरिक थकान बढ़ सकती है। परिवार में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

    वित्त - आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। व्यापार में बड़ा सौदा हाथ लग सकता है, जिससे भविष्य में अच्छी आय होगी। पार्टनरशिप के लिए समय अनुकूल है लेकिन कागज़ी कार्यवाही में सावधानी रखें। शेयर मार्केट या निवेश से भी लाभ संभव है। रुका हुआ धन वापस मिलेगा जिससे आर्थिक स्थिरता मजबूत होगी।

    करियर - कैरियर की दृष्टि से यह महीना अत्यंत शुभ है। किसी बड़े अधिकारी की नजरों में आपका काम आएगा और आपकी प्रशंसा होगी। पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। जो जातक नौकरी बदलना चाहते हैं उन्हें भी उपयुक्त अवसर मिलेगा। छात्रों और प्रतियोगी परीक्षा वालों के लिए भी यह महीना सकारात्मक रहेगा।

    लव - लव लाइफ में यह महीना रोमांस और समझ से भरा रहेगा। आपका पार्टनर आपकी भावनाओं की कद्र करेगा और संबंध मजबूत होंगे। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है। अविवाहित जातकों को किसी खास से मिलने का अवसर मिलेगा। दंपत्ति जीवन में भी मधुरता बढ़ेगी।

    मीन - यह महीना मीन राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। कामकाज में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी लेकिन परिणाम धीरे-धीरे आपके पक्ष में आएंगे। परिवार में शांति बनी रहेगी, हालांकि मध्य माह में कुछ छोटे विवाद संभव हैं। आर्थिक तौर पर स्थिति स्थिर रहेगी, नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। नौकरी वालों को कार्यक्षेत्र में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों को किसी नए ग्राहक से लाभ मिलेगा।

    स्वास्थ्य - स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन मानसिक तनाव के कारण थकान बनी रह सकती है। आंखों और नींद से संबंधित परेशानियाँ हो सकती हैं। पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और खानपान में बदलाव लाएँ। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है।

    वित्त - आर्थिक दृष्टि से यह महीना स्थिर रहेगा। कहीं से रुका हुआ पैसा मिल सकता है। इस महीने बड़े निवेश से बचें, लेकिन छोटी योजनाओं में लाभ संभव है। व्यापारियों के लिए खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट संतुलित रखें। महीने के उत्तरार्ध में धन लाभ के अवसर बढ़ेंगे।

    कैरियर - कैरियर के लिए यह महीना मध्यम रहेगा। मेहनत अधिक और फल सामान्य मिलेगा। अधिकारी आपके कार्य की सराहना करेंगे लेकिन नई जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। नौकरी बदलने की सोच रहे जातकों को अभी प्रतीक्षा करनी चाहिए। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मन लगाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन परीक्षा परिणाम अच्छे रहेंगे।

    लव - लव लाइफ में उतार चढ़ाव रहेगा। पार्टनर की किसी बात से आप भावनात्मक रूप से आहत हो सकते हैं। गलतफहमी की स्थिति बन सकती है, इसलिए संवाद बनाए रखना जरूरी है। अविवाहित जातकों को नए रिश्ते का प्रस्ताव मिल सकता है। दांपत्य जीवन में भी तनाव के बाद माह के अंत में स्थिति सुधर जाएगी।

