    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 14 Dec 2025 04:45:08 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Dec 2025 04:45:08 PM (IST)
    Neelkanth Mahadev Temple: जहां भगवान शिव ने किया विषपान, वही है नीलकंठ महादेव धाम... ऋषिकेश में स्थित है यह चमत्कारी मंदिर
    नीलकंठ महादेव मंदिर उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित एक प्रसिद्ध शिवधाम है।

    HighLights

    1. सोमवार भगवान शिव की पूजा का विशेष दिन
    2. नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के पास स्थित
    3. दर्शन से मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता

    धर्म डेस्क: सोमवार को देवों के देव महादेव की आराधना का विशेष महत्व होता है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा की जाती है। भक्त सोमवार का व्रत रखते हैं, जिससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। पूजा के दौरान भगवान शिव का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जलाभिषेक से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं।

    भारत में भगवान शिव के अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर (Neelkanth Mahadev Temple) विशेष स्थान रखता है। यह मंदिर अपनी धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक इतिहास के कारण विश्वभर में प्रसिद्ध है।

    नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश से कुछ दूरी पर स्थित है और इसका इतिहास सदियों पुराना बताया जाता है। मान्यता है कि यहां दर्शन करने से भक्तों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और शत्रु भय समाप्त होता है।

    सनातन शास्त्रों के अनुसार, देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले विष उत्पन्न हुआ था, जिससे तीनों लोकों में संकट छा गया। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उस विष का पान किया था।

    कहा जाता है कि जिस स्थान पर भगवान शिव ने विष ग्रहण किया था, वही स्थान आज नीलकंठ महादेव मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। इसी कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ा और वे नीलकंठ कहलाए। आज भी देश-विदेश से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं।


