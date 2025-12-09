Neem Karoli Baba: अच्छा समय आने से पहले दिखने लगते हैं ये 5 संकेत, नीम करौली बाबा से जानें

धर्म डेस्क। सनातन परंपरा में साधु-संतों के उपदेशों को जीवन का मार्गदर्शन माना जाता है। महान संत बाबा नीम करोली के विचार भी लोगों को कठिन समय में सही दिशा दिखाते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय आने से पहले कुछ सकारात्मक संकेत दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं ये कौन-से संकेत हैं-

1. सपनों में पूर्वज दिखाई देना बाबा नीम करोली के अनुसार यदि आपको सपने में बार-बार अपने पूर्वज दिखाई दें, तो यह बेहद शुभ माना जाता है। यह संकेत दर्शाता है कि जीवन से बाधाएं दूर होंगी और घर में सुख-समृद्धि बढ़ेगी। 2. पूजा के दौरान आंखों में आंसू आना यदि भजन, मंत्र या पूजा-पाठ के समय आपकी आंखों में अनायास आंसू आ जाएं, तो इसे अच्छा संकेत माना जाता है। बाबा का मानना है कि यह दर्शाता है कि भगवान आपसे प्रसन्न हैं और जल्द ही आप पर उनकी विशेष कृपा होने वाली है।

3. सुबह घर के सामने गाय का दिखना हिंदू मान्यता के अनुसार गाय के दर्शन अत्यंत शुभ होते हैं। अगर सुबह-सुबह आपके घर के सामने गाय दिखाई दे, तो माना जाता है कि किस्मत आपका साथ देने वाली है। इस समय गाय को रोटी या गुड़ खिलाना शुभ माना जाता है। 4. अचानक मन का प्रसन्न होना अचानक मिलने वाली खुशी, जिसका कोई कारण न हो, भी अच्छा समय शुरू होने का संकेत माना जाता है। बाबा नीम करोली के अनुसार यह दर्शाता है कि परेशानियों का अंत होने वाला है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है।