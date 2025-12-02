Neem Karoli Baba: कैंची धाम में बदल गई थी 'फैमिली मैन' एक्टर मनोज बाजपेयी की जिंदगी, बाबा के चमत्कार से हुए हैरान

धर्म डेस्क। उत्तराखंड के कुमाऊं हिल्स में स्थित कैंची धाम आज देश-दुनिया के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। नीम करोली बाबा का यह पावन स्थान हनुमानजी की अध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यहां आने वालों में आम भक्तों के साथ-साथ विश्व प्रसिद्ध हस्तियां भी शामिल रही हैं।

स्टार्स भी ले चुके हैं बाबा का आशीर्वाद कैंची धाम की ख्याति दुनिया तक फैली है। Apple के संस्थापक स्टीव जॉब्स, Meta के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा समेत अनेक दिग्गज यहां बाबा के दर्शन कर चुके हैं। इन सभी ने यहां से अपने जीवन को नई दिशा मिलने की बात स्वीकारी है।

मनोज बाजपेयी का अनुभव बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी ने नीम करोली बाबा के बारे में बताया कि मैं करियर में खराब समय से गुजर रहा था। आगे का रास्ता बेहद कठिन लग रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। यहां तक बॉलीवुड छोड़ने तक का प्लान बना लिया था, क्योंकि एक साल कोई काम ही नहीं था।

इस दौरान जुगनुमा फिल्म के डायरेक्टर राम रेड्डी के साथ कैंची धाम आना हुआ। हम दोनों एक घंटे की चढ़ाई के बाद गुफा में पहुंचे, यहां एक घंटे तक ध्यान किया। उसके बाद जब नीचे आए, तो चमत्कार महसूस कर रहे थे। ऐसा लगा कि एक अलग ही ऊर्जा मिली हो। हम दोनों ने एक-दूसरे की तरफ देखा और कहा कि हमें पता लग गया है कि किस फिल्म पर काम करना है।