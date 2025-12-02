Neem Karoli Baba: कैंची धाम में बदल गई थी 'फैमिली मैन' एक्टर मनोज बाजपेयी की जिंदगी, बाबा के चमत्कार से हुए हैरान
कैंची धाम, उत्तराखंड का प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल है, जहां नीम करोली बाबा की कृपा से श्रद्धालुओं को जीवन में सकारात्मक बदलाव का अनुभव होता है। विश्व की कई प्रसिद्ध हस्तियां यहां दर्शन कर अपने करियर और जीवन में नई दिशा मिलने की बात कह चुकी हैं।
Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 10:06:44 AM (IST)
Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 10:06:44 AM (IST)
कैंची धाम देश-दुनिया के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र। (फाइल फोटो)
HighLights
- कैंची धाम विश्वभर में प्रसिद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र।
- स्टीव जॉब्स, जुकरबर्ग सहित अनेक हस्तियां यहां दर्शन कर चुकीं।
- मनोज बाजपेयी को यहां मिला करियर बदलने वाला अनुभव।
धर्म डेस्क। उत्तराखंड के कुमाऊं हिल्स में स्थित कैंची धाम आज देश-दुनिया के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। नीम करोली बाबा का यह पावन स्थान हनुमानजी की अध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यहां आने वालों में आम भक्तों के साथ-साथ विश्व प्रसिद्ध हस्तियां भी शामिल रही हैं।
स्टार्स भी ले चुके हैं बाबा का आशीर्वाद
कैंची धाम की ख्याति दुनिया तक फैली है। Apple के संस्थापक स्टीव जॉब्स, Meta के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा समेत अनेक दिग्गज यहां बाबा के दर्शन कर चुके हैं। इन सभी ने यहां से अपने जीवन को नई दिशा मिलने की बात स्वीकारी है।
मनोज बाजपेयी का अनुभव
- बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी ने नीम करोली बाबा के बारे में बताया कि मैं करियर में खराब समय से गुजर रहा था। आगे का रास्ता बेहद कठिन लग रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। यहां तक बॉलीवुड छोड़ने तक का प्लान बना लिया था, क्योंकि एक साल कोई काम ही नहीं था।
- इस दौरान जुगनुमा फिल्म के डायरेक्टर राम रेड्डी के साथ कैंची धाम आना हुआ। हम दोनों एक घंटे की चढ़ाई के बाद गुफा में पहुंचे, यहां एक घंटे तक ध्यान किया। उसके बाद जब नीचे आए, तो चमत्कार महसूस कर रहे थे। ऐसा लगा कि एक अलग ही ऊर्जा मिली हो। हम दोनों ने एक-दूसरे की तरफ देखा और कहा कि हमें पता लग गया है कि किस फिल्म पर काम करना है।
बाबा खुद बुलाते हैं कैंची धाम
कहा जाता है कि कैंची धाम हर कोई नहीं पहुंच पाता है। जिसको बाबा स्वयं बुलाते हैं, वहीं उनको दर्शन कर पाता है। बिना योजना यहां पहुंचने वाले भक्तों के अनुभव आज भी चर्चित हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि बाबा आज भी धाम में मौजूद हैं। सच्चे मन से प्रार्थना करने पर मन की हर उलझन को सुलझा देते हैं।
अद्भुत सिद्धियों के धनी थे बाबा
- नीम करोली बाबा हनुमानजी के प्रबल उपासक थे। उन्होंने देशभर में 108 हनुमान मंदिर स्थापित करवाए। कई चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध रहे। भक्तों के अनुसार कुछ लोगों ने एक ही समय में उन्हें दो स्थानों पर देखा था। बाबा हमेशा हनुमान चालीसा के पाठ और श्रीराम का नाम जपने की प्रेरणा देते थे, जिससे व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति को पहचान कर जीवन में आगे बढ़ सके।
- कैंची धाम आज भी उन लोगों के लिए उम्मीद और विश्वास का केंद्र है, जो जीवन की राह में अंधेरे से बाहर आने की तलाश में हैं। यहां पहुंचकर कई लोगों की किस्मत सच में चमक उठी है।