सिर्फ एक रात में भूतों ने किया था इस शिव मंदिर का निर्माण, जानिए एक ही रंग के ईंटों से बने इस मंदिर का दिलचस्प इतिहास

धर्म डेस्क। भारत में भगवान शिव के अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनसे जुड़ी कई रहस्यमयी और रोचक मान्यताएं प्रचलित हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों को इनमें विशेष स्थान प्राप्त है और शास्त्रों में भी शिव मंदिरों का विस्तार से वर्णन मिलता है। आमतौर पर माना जाता है कि अधिकतर मंदिरों की स्थापना देवताओं या ऋषि-मुनियों द्वारा हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शिव मंदिर भी है, जिसके निर्माण को लेकर भूतों से जुड़ा दावा किया जाता है।

यह अनोखा मंदिर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सिम्भावली क्षेत्र के दातियाना गांव में स्थित है। इसे भूतोंवाला मंदिर या लाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इस मंदिर का निर्माण भूतों ने एक ही रात में किया था।