New Year 2026: गुरु प्रदोष व्रत पर इन उपायों से प्रसन्न होंगे महादेव, साल भर रहेगी सुख-समृद्धि

धर्म डेस्क। साल 2026 की शुरुआत धार्मिक दृष्टि से बेहद खास मानी जा रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार, 1 जनवरी गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। गुरुवार को पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन श्रद्धा और नियम के साथ पूजा-पाठ करने से मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु प्रदोष व्रत के दिन कुछ विशेष उपाय करने से नौकरी, व्यापार और धन-संपत्ति से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। अगर आप भी नए साल के पहले दिन भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, तो पूजा के दौरान इन उपायों को अपनाना लाभकारी रहेगा।
शिव कृपा पाने के उपाय
नए साल के पहले दिन स्नान-ध्यान के बाद गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करें। चाहें तो गंगाजल में काले तिल मिलाकर भी अभिषेक किया जा सकता है। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव और ग्रह दोष से राहत मिलने की मान्यता है।
आर्थिक परेशानी दूर करने का उपाय
घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए तुलसी पौधे की विधिवत पूजा करें। गंगाजल में कनेर का फूल मिलाकर तुलसी को अर्घ्य दें। इस उपाय से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-शांति का वास होता है।
मानसिक तनाव से राहत के लिए
अगर आप तनाव और चिंता से परेशान हैं, तो गुरु प्रदोष व्रत के दिन गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और मानसिक शांति मिलती है।
गुरु को मजबूत करने का उपाय
पूजा-पाठ के बाद पीले रंग की वस्तुओं का दान करें। यह उपाय बृहस्पति ग्रह को मजबूत करता है, जिससे करियर और व्यापार में उन्नति के योग बनते हैं।
विशेष मंत्र जाप
गुरु प्रदोष व्रत के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जप और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और साधक पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं।
इसे भी पढ़ें- Vastu Tips 2026: नए साल की शुरुआत में करें ये आसान वास्तु उपाय, घर में बरसेगी सुख-समृद्धि और खुशहाली