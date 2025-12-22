New Year 2026: गुरु प्रदोष व्रत पर इन उपायों से प्रसन्न होंगे महादेव, साल भर रहेगी सुख-समृद्धि

धर्म डेस्क। साल 2026 की शुरुआत धार्मिक दृष्टि से बेहद खास मानी जा रही है। वैदिक पंचांग के अनुसार, 1 जनवरी गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत रखा जाएगा। गुरुवार को पड़ने के कारण इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है। इस दिन श्रद्धा और नियम के साथ पूजा-पाठ करने से मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु प्रदोष व्रत के दिन कुछ विशेष उपाय करने से नौकरी, व्यापार और धन-संपत्ति से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। अगर आप भी नए साल के पहले दिन भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, तो पूजा के दौरान इन उपायों को अपनाना लाभकारी रहेगा।