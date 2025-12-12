मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Numerology: जीवन में भौकाल मचा देते हैं इस मूलांक के लोग, अंबानी की तरह जीते हैं अपना जीवन

    Numerology Tips: कई लोग जन्म कुंडली के हिसाब जीवन के हर निर्णय को लेते हैं, वहीं कई पूजा पाठ, वास्तु के अनुसार अपने भविष्य को लेकर अग्रसर हो जाते हैं। ऐसे में, मूलांक का अनुसरण करके भी व्यक्तित्व में खास चमक देखने को मिल सकती है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 02:42:53 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 02:43:05 PM (IST)
    Numerology: जीवन में भौकाल मचा देते हैं इस मूलांक के लोग, अंबानी की तरह जीते हैं अपना जीवन
    जीवन में भौकाल मचा देते हैं इस मूलांक के लोग।

    धर्म डेस्क। जिन लोगों का जन्म महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 माना जाता है। यह मूलांक सूर्य द्वारा शासित होता है, इसलिए इनके व्यक्तित्व में खास चमक देखने को मिलती है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना भी इसी मूलांक के हैं।

    उनका जन्म 28 मार्च को हुआ है, इसलिए वह मूलांक 1 के प्रभाव में आते हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत का रोल निभाकर उन्होंने दर्शकों पर ऐसा जादू चलाया कि लोग उनके डायलॉग अभी तक नहीं भूल पाए 'रहमान डकैत की दी हुई मौत… बड़ी कसाईनुमा होती है।'


    अब जानते हैं कि मूलांक 1 वाले लोग आखिर इतने प्रभावशाली क्यों होते हैं-

    लीडरशिप का दम

    मूलांक 1 वाले लोगों में नैचुरल लीडरशिप देखी जाती है। ये हमेशा आगे बढ़कर नेतृत्व करना पसंद करते हैं। दूसरों को प्रेरित करना इन्हें अच्छा लगता है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में ये अकेले रहना पसंद करते हैं।

    पूरी तरह स्वतंत्रता प्रेमी

    ये लोग अपनी आज़ादी को बेहद महत्व देते हैं। किसी की दखलअंदाजी इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। खुद के नियमों से जीना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से कई बार लोग इन्हें घमंडी तक समझ लेते हैं।

    ऊर्जा और जोश से भरे हुए

    मूलांक 1 के लोग ऊर्जा से लबरेज रहते हैं। ये तुरंत फैसले लेने की क्षमता रखते हैं और हर समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। मेहनती, तेज और फोकस्ड होने के कारण ये जल्दी आगे बढ़ जाते हैं।

    रिलेशनशिप में कैसे होते हैं?

    इनका रिलेशनशिप अच्छा रहता है, लेकिन ये अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पेशेंस कम होने के कारण कभी-कभी गुस्सा भी दिखा देते हैं, मगर दिल से ये बेहद ईमानदार और केयरिंग होते हैं।

    जिद इनके DNA में मूलांक 1 वालों की सबसे बड़ी खासियत, जिद! एक बार किसी लक्ष्य को हासिल करने की ठान लें तो फिर पीछे हटना इनके स्वभाव में नहीं। इन्हें लगता है कि जो ये सोच रहे हैं वही सही है और चाहते हैं कि लोग इनकी बात मानें।

    नोट - यह लेख अंक ज्योतिष की सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। नईदुनिया इसकी पुष्टि नहीं करता।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.