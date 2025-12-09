Ramayana Mythology: कौन थीं राजा दशरथ की बेटी 'शांता'? जिनका आशीर्वाद बना भगवान राम के जन्म का कारण

धर्म डेस्क: यह माना जाता है कि मूल रामायण (Ramayana Mythology) की रचना महान ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। समय के साथ तुलसीदास, संत एकनाथ जैसे कई अन्य संत और विद्वान भी इस दिव्य कथा के विभिन्न संस्करण प्रस्तुत करते रहे। यद्यपि प्रत्येक संस्करण में वर्णन शैली अलग है, किंतु संपूर्ण कथा की आधार रूपरेखा समान है। परंपरागत मान्यता के अनुसार रामायण की घटनाएं लगभग 4थी और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हैं।

1. वाल्मीकि रामायण के श्लोकों में छिपा गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक मिलते हैं। कहा जाता है कि हर 1000वें श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर को जोड़ने पर गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र रामायण के पवित्र सार का प्रतीक माना जाता है। गायत्री मंत्र का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।

2. श्रीराम की एक बहन भी थीं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं, परंतु बहुत कम लोग यह तथ्य जानते हैं कि राजा दशरथ और महारानी कौशल्या की एक पुत्री भी थीं शांता। वे चारों भाइयों से आयु में बड़ी थीं। एक प्रसंग के अनुसार, अंगदेश के राजा रोमपद अपनी रानी वर्षिणी के साथ अयोध्या आए। संतान न होने के कारण वे दुखी रहते थे। यह जानकर राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को उन्हें दत्तक दे दिया। राजा रोमपद और रानी ने शांता का पालन-पोषण अत्यंत स्नेह से किया।