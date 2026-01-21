मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    आखिर मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? जानें इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य

    अक्सर मंदिर में प्रवेश करते ही हमारा हाथ अनायास ही वहां लटकी घंटी की ओर बढ़ जाता है। बचपन से चली आ रही इस आदत को अधिकतर लोग भगवान की 'हाजिरी' लगाने या ...और पढ़ें

    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Wed, 21 Jan 2026 07:41:02 AM (IST)Updated Date: Wed, 21 Jan 2026 07:41:02 AM (IST)
    आखिर मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? जानें इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य
    मंदिर में घंटी बजाने का रहस्य।

    धर्म डेस्क। अक्सर मंदिर में प्रवेश करते ही हमारा हाथ अनायास ही वहां लटकी घंटी की ओर बढ़ जाता है। बचपन से चली आ रही इस आदत को अधिकतर लोग भगवान की 'हाजिरी' लगाने या उन्हें 'जगाने' का माध्यम मानते हैं।

    लेकिन प्राचीन भारतीय ग्रंथों और आधुनिक विज्ञान के शोध कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, मंदिर की घंटी बजाना केवल एक रस्म नहीं, बल्कि शरीर को रिचार्ज करने और मस्तिष्क को एकाग्र करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है।


    मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में तालमेल

    प्राचीन शिल्पशास्त्र और आधुनिक मेटालर्जी (Metallurgy) के अनुसार, मंदिर की घंटियां साधारण पीतल से नहीं बनी होतीं। इनके निर्माण में कैडमियम, सीसा, तांबा, जस्ता, निकेल और क्रोमियम जैसी धातुओं का एक निश्चित वैज्ञानिक अनुपात में मिश्रण किया जाता है।

    सजगता (Alertness) - जैसे ही घंटी पर चोट की जाती है, उससे निकलने वाली तीखी आवाज मस्तिष्क के 'रिसेप्टर्स' को तुरंत सक्रिय कर देती है।

    ब्रेन सिंक्रोनाइजेशन - यह ध्वनि मस्तिष्क के दाएं और बाएं (Left and Right Brain) हिस्सों के बीच एक अद्भुत तालमेल बिठाती है, जिससे व्यक्ति एक सेकंड के भीतर पूरी तरह सतर्क और वर्तमान क्षण में उपस्थित हो जाता है।

    7 सेकंड की गूंज और 7 चक्रों का संबंध

    योग और ध्यान विज्ञान के जानकारों का कहना है कि एक अच्छी घंटी की आवाज कम से कम 7 सेकंड तक गूंजनी चाहिए। इस अवधि का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है-

    यह गूंज शरीर के सात हीलिंग केंद्रों (चक्रों) को स्पर्श करती है।

    यह गूंज मन के कोलाहल और नकारात्मक विचारों को शांत कर 'शून्य' की स्थिति पैदा करती है।

    इसी शांत स्थिति में भक्त का मन ईश्वर की प्रार्थना में पूरी तरह एकाग्र हो पाता है।

    वातावरण की शुद्धि

    विज्ञान यह भी मानता है कि ध्वनि तरंगों में ऊर्जा होती है। वास्तु शास्त्र और प्राचीन लोक मान्यताओं के अनुसार, घंटी की तेज और तीखी आवाज से उत्पन्न होने वाली तरंगें आसपास के वातावरण में मौजूद सूक्ष्म कीटाणुओं और बैक्टीरिया को नष्ट करने में सहायक होती हैं।

    यह ध्वनि परिसर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर कर सकारात्मकता का संचार करती है, जिससे मंदिर का वातावरण हमेशा शुद्ध और ऊर्जावान बना रहता है।

    अगली बार जब आप मंदिर में घंटी बजाएं, तो याद रखें कि यह आवाज केवल मंदिर के शिखर तक नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क और आत्मा की गहराइयों तक पहुँचकर आपको मानसिक शांति प्रदान करती है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.