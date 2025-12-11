कुंडली 9 ग्रहों के दोष होंगे दूर, सूर्य से शनि तक के लिए करें ये ज्योतिषीय उपाय
नया साल शुरू होने वाला है और ऐसे समय में लोग अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत करने के लिए उपाय तलाशते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य से लेकर शनि तक हर ग्रह का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 12:36:04 PM (IST)
Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 12:36:04 PM (IST)
धर्म डेस्क। नया साल शुरू होने वाला है और ऐसे समय में लोग अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत करने के लिए उपाय तलाशते हैं।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सूर्य से लेकर शनि तक हर ग्रह का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यहां बताए जा रहे सरल उपाय आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति को संतुलित करने में मदद कर सकते हैं।
1. सूर्य को मजबूत करने का उपाय
- अगर सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत हो, तो करियर और मान-सम्मान में वृद्धि होती है।
- रोज सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल अर्पित करें।
- रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी लाभकारी माना जाता है।
2. चंद्रमा की कमजोरी दूर करने के उपाय
- ज्योतिष में चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है।
- सोमवार को व्रत रखें।
- दूध, चावल, चीनी या सफेद कपड़ों का दान करें।
- इससे मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है।
3. बुध ग्रह को मजबूत कैसे करें?
- बुध बुद्धि, व्यापार और संवाद का स्वामी है।
- बुधवार को गणेश जी की पूजा करें।
- ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः मंत्र का जाप करें।
4. मंगल ग्रह से मिलने लगेंगे शुभ परिणाम
- मंगल साहस, ऊर्जा और निर्णय क्षमता से जुड़ा ग्रह है।
- मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें।
- लाल कपड़े, लाल मसूर आदि का दान करें।
5. गुरु ग्रह से मिलेंगे सुख और समृद्धि
- बृहस्पति ज्ञान, धन, विवाह और संतान का कारक माना जाता है।
- गुरुवार को पीली वस्तुएं जैसे हल्दी, चने की दाल का दान करें।
- भगवान विष्णु और बृहस्पति की पूजा करें।
- गुरुवार का व्रत भी शुभ होता है।
6. शुक्र ग्रह की मजबूती के उपाय
- शुक्र प्रेम, सौंदर्य और भौतिक सुखों का ग्रह है।
- शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें।
- सफेद फूल अर्पित करें।
- दूध, चावल, चीनी जैसी वस्तुओं का दान करें।
7. शनि ग्रह को शांत करने के सरल उपाय
- शनि कर्म, अनुशासन और संघर्ष का प्रतीक है।
- शनिवार को व्रत रखें।
- पीपल के पेड़ की पूजा करें।
- शनि मंत्रों का जाप करें।
- काले तिल, उड़द, काले कपड़े तथा जूते-चप्पल का दान करें।
नोट - यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। किसी भी उपाय पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ या ज्योतिषी की सलाह अवश्य लें