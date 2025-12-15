Kharmas 2025: खरमास में इन 4 राशियों पर पड़ेगा नकारात्मक असर, दांपत्य, स्वास्थ्य और खर्चों को लेकर रहें सावधान

धर्म डेस्क। हिंदू पंचांग के अनुसार खरमास को ज्योतिष और धर्म दोनों दृष्टि से खास माना जाता है। इस दौरान सूर्य देव धनु राशि में प्रवेश करते हैं और जिस पूरे समय सूर्य धनु में रहते हैं, उसे खरमास कहा जाता है। मान्यता है कि इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नए कार्यों की शुरुआत जैसे मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। साल 2025 में खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर से होने जा रही है।

हालांकि यह समय पूजा-पाठ, दान-पुण्य और धार्मिक साधना के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार सूर्य के इस गोचर का असर कुछ राशियों पर नकारात्मक भी पड़ सकता है। ऐसे में इन राशियों के जातकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है।

खरमास में इन 4 राशियों को बरतनी होगी सावधानी मिथुन राशि: इस दौरान सूर्य का प्रभाव मिथुन राशि के सातवें भाव पर पड़ेगा। पार्टनरशिप या दांपत्य जीवन में मतभेद उभर सकते हैं। जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहना जरूरी है। बातचीत में संयम रखें और अनावश्यक विवाद से बचें। कन्या राशि: कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर चौथे भाव को प्रभावित करेगा। घर-परिवार से जुड़े मामलों में तनाव बढ़ सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। इस समय संपत्ति या वाहन से जुड़े फैसले टालना बेहतर रहेगा।