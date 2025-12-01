मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 1 December 2025: कर्क और कन्या सहित इन राशियों की बेरोजगारी होगी दूर, पढ़ें आज का राशिफल

    01 दिसंबर 2025 का दिन कुछ राशियों के लिए कठिन और कुछ के लिए शुभ रहेगा। कई लोगों को व्यापार में नुकसान, स्वास्थ्य समस्या और पारिवारिक विवादों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कुछ राशियों के लिए नए अवसर, मान-सम्मान और आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। संयम और सतर्कता आज सफलता की कुंजी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 06:50:59 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 06:50:59 AM (IST)
    Today Horoscope: आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. कुछ राशियों को व्यापार में नुकसान और आर्थिक संकट संभव।
    2. स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ेंगी, मौसम के कारण सतर्क रहना आवश्यक।
    3. पारिवारिक मतभेद, विवाद और तनाव की स्थितियां बन सकती।

    धर्म डेस्क। Today Horoscope 1 December 2025: आज का राशिफल 01 दिसंबर 2025: नए महीने के पहले दिन कई राशियों के लिए चुनौतियों और अवसरों का मेल देखने को मिलेगा। कुछ राशि वाले व्यापार और करियर में मजबूती हासिल करेंगे तो कुछ को आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

    पारिवारिक रिश्तों में तनाव और मतभेद से बचने की सलाह दी जाती है। जीवनसाथी, भाई-बहनों और करीबी लोगों के साथ संवाद में संयम जरूरी है। वहीं, कुछ राशियों के लिए कोर्ट-कचहरी, नए निवेश और यात्रा के योग शुभ परिणाम देंगे। निर्णय सोच-समझकर लें और खासतौर पर स्वास्थ्य के प्रति आज सतर्क रहना महत्वपूर्ण रहेगा।


    मेष - आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। किसी करीबी से दुखद समाचार मिल सकता है। व्यापार-व्यवसाय में रुकावटें आएंगी और गिरावट महसूस होगी। किसी को भी बड़ी धनराशि उधार न दें। परिवार के साथ यात्रा योग है लेकिन आपसी मनमुटाव भी हो सकता है। वाणी पर संयम रखें और विवादों से दूर रहें।

    वृषभ - स्वास्थ्य में कमजोरी महसूस होगी। किसी विशेष बात को लेकर मानसिक तनाव रहेगा। नया कार्य शुरू न करें और न ही व्यापार में बड़ा जोखिम लें। जीवनसाथी से मतभेद संभव है। भाई-भतीजों से विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए व्यवहार में संयम जरूरी है।

    मिथुन - दिन सामान्य रहेगा, परंतु मन में परिवार से जुड़ी किसी चिंता का बोझ रह सकता है। अत्यधिक कार्यभार से थकान और बेचैनी महसूस करेंगे। व्यापार में घाटे की संभावना है, इसलिए नया काम शुरू न करें। जीवनसाथी से मनमुटाव बढ़ सकता है। किसी विशेष कार्य को लेकर विवाद भी हो सकता है।

    कर्क - दिन बहुत अच्छा रहेगा। किसी विशेष कार्य हेतु यात्रा सफल होगी। कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में विजय मिलेगी। व्यापार में नई आय के स्रोत बनेंगे। परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा और कोई बड़ा निर्णय आपके पक्ष में रहेगा। परिवार में खुशहाली नजर आएगी।

    सिंह - मन में उलझनें रहेंगी, पर आप अपने कौशल से परिस्थितियों पर नियंत्रण पा लेंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे और नया निवेश लाभकारी हो सकता है। परिवार में सुखद समाचार मिलेगा, पुराने मतभेद खत्म होंगे और प्रेम बढ़ेगा।

    कन्या - दिन सफल रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अच्छी खबर मिलेगी। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, किंतु माता-पिता का स्वास्थ्य चिंताजनक हो सकता है। व्यापार में आर्थिक मदद मिलेगी। पुराने विवाद समाप्त होंगे और घर में सकारात्मक माहौल रहेगा।

    तुला - आज किसी महत्वपूर्ण कार्य के न होने से मानसिक उदासी महसूस हो सकती है। आर्थिक स्थिति कमजोर रह सकती है, जिससे किसी से मदद मांगनी पड़ सकती है। व्यापार में गिरावट रहेगी। परिवार में कोई अप्रिय घटना माहौल खराब कर सकती है, इसलिए धैर्य रखें।

    वृश्चिक - अत्यधिक भागदौड़ से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। मौसम के कारण भी तबियत बिगड़ सकती है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मिलना आर्थिक लाभ दे सकता है। व्यापार में बड़ा निवेश बिलकुल न करें। परिवार के किसी मुद्दे को लेकर उलझन बढ़ सकती है।

    धनु - स्वास्थ्य खराब हो सकता है। किसी षड्यंत्र या गलतफहमी का शिकार बनने की संभावना है। व्यापार में नुकसान होगा, नया कार्य शुरू करने का समय ठीक नहीं है। परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ सकता है। मान-सम्मान में कमी महसूस होगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

    मकर - दिन सामान्य रहेगा और स्वास्थ्य में लाभ महसूस करेंगे। किसी अपने का दुखद समाचार मिल सकता है। व्यापार में हानि की संभावना है, इसलिए जोखिम न लें। नया वाहन या नया कार्य शुरू न करें। परिवार में मतभेद और वाद-विवाद से दूर रहना महत्वपूर्ण है।

    कुंभ - दिन शुभ रहेगा। सोचे हुए कार्य पूरे होंगे। किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात व्यापार में नया अवसर देगी। परिवार में मांगलिक कार्य के योग हैं। परिवारजन आपका सम्मान करेंगे। लंबी यात्रा संभव है। नया मकान या वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं।

    मीन - दिन कुछ समस्याओं से भरा रहेगा। स्वास्थ्य में गिरावट होगी। नए कार्य में अवरोध आएंगे। किसी अपने से दुखद समाचार मिल सकता है। व्यापार में नुकसान की संभावना है। जीवनसाथी से विवाद हो सकता है। वाणी में संयम रखें और अनावश्यक विवादों से बचें।

