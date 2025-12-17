मेरी खबरें
    Aaj Ka Rashifal 17 December 2025: मेष, कर्क व कन्या को व्यापार में होगा लाभ, धन की होगी वर्षा, पढ़ें आज का राशिफल

    17 दिसंबर 2025 का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। कुछ राशियों को करियर व व्यापार में लाभ मिलेगा, जबकि कुछ को स्वास्थ्य, धन और पारिवारिक मामलों में सतर ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 17 Dec 2025 07:23:49 AM (IST)Updated Date: Wed, 17 Dec 2025 07:23:49 AM (IST)
    Aaj Ka Rashifal 17 December 2025: मेष, कर्क व कन्या को व्यापार में होगा लाभ, धन की होगी वर्षा, पढ़ें आज का राशिफल
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला रहेगा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मेष, कर्क, कन्या के लिए सफलता और लाभ के योग
    2. वृषभ, मिथुन को मेहनत व तनाव का सामना
    3. सिंह, मीन के लिए स्वास्थ्य और धन में सावधानी

    धर्म डेस्क। आज का राशिफल 17 दिसंबर 2025 सभी 12 राशियों के लिए दिन की संभावनाओं, चुनौतियों और अवसरों का संकेत दे रहा है। आज कुछ राशियों के लिए नौकरी, व्यापार और आर्थिक मामलों में सफलता के योग बन रहे हैं, वहीं कुछ को स्वास्थ्य, पारिवारिक तनाव और निर्णयों में सावधानी बरतने की जरूरत है।

    ग्रहों की चाल बताती है कि दिन मेहनत, धैर्य और विवेक से आगे बढ़ने का है। किसी के लिए नई जिम्मेदारी और आय के स्रोत खुल सकते हैं, तो किसी को निवेश, यात्रा और विवादों से बचना चाहिए। आइए जानते हैं आज का राशिफल आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है।


    मेष - आज आप स्वयं को पूर्णतः स्वस्थ महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में कोई विशेष पद या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी के लिए किए गए प्रयास आज सफल होंगे। व्यापार-व्यवसाय में अपनों का आर्थिक सहयोग मिलेगा तथा आय के नए स्रोत बनेंगे। परिवार के साथ बाहर घूमने-फिरने का कार्यक्रम बन सकता है।

    वृषभ - आज का दिन अत्यधिक परिश्रम वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आ सकती है। व्यापार में साझेदारों से सतर्क रहें, धोखे की संभावना है। वाणी पर संयम रखें और पारिवारिक संबंधों को मधुर बनाए रखने का प्रयास करें।

    मिथुन - आज का दिन सामान्य रहेगा। धन या संपत्ति को लेकर परिवार में किसी अपने की चिंता बनी रह सकती है। अधिक कार्यभार के कारण शारीरिक थकावट व मानसिक तनाव रहेगा। व्यापार-व्यवसाय में नुकसान की स्थिति बन सकती है, इसलिए नया कार्य आरंभ न करें। दांपत्य जीवन में मतभेद बढ़ सकते हैं।

    कर्क - आज का दिन अत्यंत शुभ रहेगा। किसी विशेष कार्य के लिए यात्रा संभव है। न्यायालय संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी। व्यापार में आय के नए अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में मान-सम्मान बढ़ेगा तथा परिवार के हित में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं।

    सिंह - आज कुछ परेशानियों में उलझे रह सकते हैं। शारीरिक व मानसिक थकान रहेगी। परिवार में कोई अप्रिय घटना घट सकती है। व्यापार में अपनों से धोखा मिलने की आशंका है। किसी अपरिचित व्यक्ति को बड़ी धनराशि न दें। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।

    कन्या - आज का दिन सफलता से भरा रहेगा। नौकरी के प्रयास सफल होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, किंतु माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। व्यापार में आर्थिक सहयोग मिलेगा, जिससे लाभ होगा। परिवार में पुराना विवाद समाप्त होने से वातावरण सुखद बनेगा।

    तुला - महत्वपूर्ण कार्यों की कमी के कारण मानसिक बेचैनी रह सकती है। आर्थिक स्थिति के चलते किसी से सहायता लेनी पड़ सकती है। व्यापार में गिरावट महसूस होगी। परिवार में कोई अप्रिय घटना घटने से माहौल प्रभावित हो सकता है।

    वृश्चिक - आज अधिक भागदौड़ के कारण शारीरिक थकान रहेगी। मौसम परिवर्तन से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात आर्थिक लाभ दिला सकती है। व्यापार में बड़ा निवेश न करें। पारिवारिक मामलों में कोई बड़ी उलझन सामने आ सकती है।

    धनु - आज किसी भी कार्य को सोच-समझकर करें। बिना सलाह के बड़ा निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता है। अंधविश्वास से बचें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। व्यापार में विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन न करें। परिवार में दुखद समाचार मिल सकता है।

    मकर - आज कार्यों में अड़चन आ सकती हैं। लंबे समय से रुका कार्य आज भी विलंबित हो सकता है, जिससे मन अशांत रहेगा। न्यायालय पक्ष में शत्रु प्रबल रहेंगे। व्यापार में किसी को बड़ी धनराशि उधार न दें। परिवार में धार्मिक यात्रा का विचार बन सकता है।

    कुंभ - आज का दिन सामान्य से अच्छा रहेगा। मौसम के कारण स्वास्थ्य में हल्की गिरावट आ सकती है, खानपान पर नियंत्रण रखें। व्यापार में जोखिम न लें। किसी महिला को धन उधार न दें। शेयर मार्केट में बड़ा निवेश टालें। पारिवारिक मतभेद दूर होंगे।

    मीन - आज वाहन प्रयोग में विशेष सावधानी रखें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रह सकती हैं। परिवार में कोई दुखद समाचार मिल सकता है। व्यापार में शत्रुओं के कारण हानि संभव है। आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी। कार्यक्षेत्र में बदलाव न करें। परिवार का सहयोग मिलेगा, हालांकि कुछ मतभेद भी हो सकते हैं।

