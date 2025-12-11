अधूरी रह जाएगी आपकी यात्रा! शुभ फल के लिए धार्मिक स्थलों के साथ-साथ इन स्थानों का भी जरूर करें दर्शन

धर्म डेस्क। भारत में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, जिनके दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, कई प्रमुख धार्मिक स्थल ऐसे हैं जिनके दर्शन मात्र से ही साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन इन यात्राओं का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ अन्य, पूरक धार्मिक स्थलों के दर्शन भी अनिवार्य माने गए हैं। आइए ऐसी जगहों पर नजर डालते हैं।

वैष्णो देवी धाम और भैरवनाथ जम्मू में स्थित माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा बहुत कठिन मानी जाती है, जिसे भक्त पैदल पूरा करते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद, भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना जरूरी है। मान्यता है कि भैरवनाथ के दर्शन के बिना वैष्णो देवी की यात्रा पूरी नहीं होती है।

केदारनाथ और पशुपतिनाथ केदारनाथ भगवान शिव के मुख्य धार्मिक स्थलों में से एक है। इसकी यात्रा को नेपाल में स्थित पशुपतिनाथ के दर्शन के बिना अधूरा माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, केदारनाथ शिव के शरीर का निचला हिस्सा है, जबकि पशुपतिनाथ उनका ऊपरी हिस्सा है। ये दोनों मिलकर एक पूर्ण ज्योतिर्लिंग बनाते हैं, जिससे यात्रा पूर्ण होती है। अमरनाथ यात्रा के सहयोगी स्थल बाबा बर्फानी की अमरनाथ यात्रा का भी हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए मार्ग में आने वाले शेषनाग और पंचतरणी जैसे स्थलों का दर्शन भी जरूर करें। कई श्रद्धालु, अमरनाथ यात्रा पूरी करने के बाद जम्मू में स्थित रघुनाथ मंदिर या वैष्णो देवी मंदिर का दर्शन करना भी शुभ मानते हैं।