Vivah Muhurat 2026: नए साल में इस डेट से बजेंगी शादी की शहनाइयां, नोट करें विवाह के शुभ मुहूर्त
Vivah Muhurat List 2026: नया साल बहुत ही खास माना जा रहा है। ऐसे में, 2026 में विवाह के भी कई मुहूर्त बन रहे हैं। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पंचांग के अनुसार, नए साल कब-कब शुभ मुहूर्त बन रहा है उसकी पूरी लिस्ट देखें।
Publish Date: Sat, 13 Dec 2025 03:49:53 PM (IST)
Updated Date: Sat, 13 Dec 2025 03:49:53 PM (IST)
नोट करें जनवरी से दिसंबर तक के विवाह मुहूर्त।
धर्म डेस्क। नया साल बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रह अपनी चाल में बदलाव करेंगे और कई प्रमुख त्योहार मनाए जाएंगे। साथ ही विवाह के भी कई मुहूर्त बन रहे हैं, तो ऐसे में आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
पंचांग के अनुसार, नए साल के पहले महीने में कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा है। इसकी खास वजह है खरमास और शुक्र का अस्त होना। इसी कारण से जनवरी में विवाह के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है।
फरवरी विवाह मुहूर्त 2026
4,5,6,8,10,12,14,19, 20, 21, 24,25,26
मार्च विवाह मुहूर्त 2026
2,3,4,7,8,9,11,12,
अप्रैल विवाह मुहूर्त 2026
15,20,21,25,26,27,28,29
मई विवाह मुहूर्त 2026
1,3,5,6, 7,8,13,14
जून विवाह मुहूर्त 2026
21,22,23,24,25,26,27,29
जुलाई विवाह मुहूर्त 2026
1,6,7,11,12,
अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में विवाह का कोई भी मुहूर्त नहीं है।
नवंबर विवाह मुहूर्त 2026
21,24,25,26
दिसंबर विवाह मुहूर्त 2026
2,3,4,5,6,11,12