Vivah Muhurat 2026: नए साल में इस डेट से बजेंगी शादी की शहनाइयां, नोट करें विवाह के शुभ मुहूर्त

धर्म डेस्क। नया साल बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रह अपनी चाल में बदलाव करेंगे और कई प्रमुख त्योहार मनाए जाएंगे। साथ ही विवाह के भी कई मुहूर्त बन रहे हैं, तो ऐसे में आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

पंचांग के अनुसार, नए साल के पहले महीने में कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा है। इसकी खास वजह है खरमास और शुक्र का अस्त होना। इसी कारण से जनवरी में विवाह के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है।