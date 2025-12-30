मेरी खबरें
    Gita Updesh: जब टूटने लगे अच्छाई से भरोसा, तब याद रखें गीता के ये 5 उपदेश, जो बदल देंगे आपका नजरिया

    Gita Updesh: जीवन के किसी मोड़ पर हम सभी के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि जो व्यक्ति किसी का बुरा नहीं सोचता, उसके साथ ही नियति क्रूर क्यों हो जाती ह ...और पढ़ें

    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 30 Dec 2025 05:49:58 PM (IST)Updated Date: Tue, 30 Dec 2025 06:25:36 PM (IST)
    Gita Updesh: जब टूटने लगे अच्छाई से भरोसा, तब याद रखें गीता के ये 5 उपदेश, जो बदल देंगे आपका नजरिया
    याद रखें गीता के ये 5 उपदेश।

    HighLights

    1. हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है
    2. गीता में बताए इसके 5 गूढ़ और सत्य कारण
    3. इन जवाबों को जानकर शांत हो जाएगा मन

    धर्म डेस्क। जीवन के किसी मोड़ पर हम सभी के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि जो व्यक्ति किसी का बुरा नहीं सोचता, उसके साथ ही नियति क्रूर क्यों हो जाती है? अन्याय और कष्ट के ऐसे क्षणों में श्रीमद्भगवद्गीता का ज्ञान हमें एक नई दृष्टि प्रदान करता है। श्रीकृष्ण के अनुसार, जिसे हम वर्तमान में 'बुरा' मान रहे हैं, वह वास्तव में एक व्यापक आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा है।

    प्रारब्ध: कर्मों का वह ऋण जिसे चुकाना अनिवार्य है

    गीता का मूल सिद्धांत कहता है कि आत्मा अमर है और जीवन की यात्रा कई जन्मों में फैली हुई है। श्रीकृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आज का 'अच्छा' आचरण वर्तमान की पूंजी है, लेकिन जीवन में आने वाले कष्ट हमारे 'प्रारब्ध' (संचित कर्मों) का परिणाम हो सकते हैं। जैसे किसी पुराने कर्ज को चुकाए बिना नया निवेश सफल नहीं होता, वैसे ही पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का हिसाब चुकाने के बाद ही स्थायी सुख का मार्ग प्रशस्त होता है।


    तपन से निखार: कष्टों के जरिए शुद्धिकरण

    जिस प्रकार कच्चे सोने को शुद्ध और चमकदार बनाने के लिए उसे भीषण अग्नि में तपाया जाता है, उसी प्रकार नियति अच्छे लोगों को चुनौतियों की आग में डालती है। गीता के अनुसार, ये मुश्किलें इंसान को अहंकार से मुक्त करती हैं और उसके भीतर करुणा व सहनशीलता के सात्विक गुणों को निखारती हैं। ये कष्ट व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से और भी महान बनाने की एक प्रक्रिया है।

    बड़ी क्षति से सुरक्षा का ईश्वरीय विधान

    मनुष्य केवल वर्तमान को देख पाता है, जबकि ईश्वर भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। कभी-कभी अच्छे लोगों के जीवन में आने वाली छोटी मुसीबतें वास्तव में किसी बहुत बड़े संकट का 'कवच' होती हैं। भगवान एक छोटी सी तकलीफ देकर भक्त को किसी बड़ी अनहोनी से बचा लेते हैं, जिसे मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि के कारण उस समय समझ नहीं पाता।

    संसार की नश्वरता का बोध

    श्रीकृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख तो आने-जाने वाले मौसमों के समान हैं। अच्छे लोगों के साथ होने वाली अप्रिय घटनाएं एक संकेत हैं कि यह भौतिक संसार अस्थायी है। कष्टों के जरिए ईश्वर व्यक्ति को यह याद दिलाते हैं कि असली शांति और सुरक्षा केवल परमात्मा के सानिध्य में है, न कि इस नश्वर जगत की वस्तुओं में।

    धर्म और धैर्य की अग्निपरीक्षा

    अच्छाई की वास्तविक परीक्षा अनुकूल परिस्थितियों में नहीं, बल्कि प्रतिकूल समय में होती है। जो व्यक्ति घोर संकट में भी अपना धर्म, सत्य और दया का मार्ग नहीं छोड़ता, वही वास्तव में ईश्वर की आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। यह कठिन समय केवल एक परीक्षा है, जो यह सिद्ध करती है कि व्यक्ति की अच्छाई दिखावा नहीं, बल्कि उसका वास्तविक स्वभाव है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

