महाभारत के 9वें दिन क्यों भगवान कृष्ण ने तोड़ दिए युद्ध के नियम? वजह जान चौंक जाएंगे आप

धर्म डेस्क। महाभारत का युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह मर्यादाओं, सिद्धांतों और प्रतिज्ञाओं की भी परीक्षा थी। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के प्रारंभ में प्रतिज्ञा ली थी- 'मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल अर्जुन का सारथी बनूंगा।' लेकिन युद्ध के 9वें दिन एक ऐसा क्षण आया जब 'अच्युत' को अपने भक्त के लिए अपना ही संकल्प भंग करना पड़ा।

भीष्म पितामह की भीषण चुनौती इस घटना की पृष्ठभूमि युद्ध के 8वें दिन की रात को तैयार हुई। कौरव पक्ष की निरंतर क्षति से क्षुब्ध होकर दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर पांडवों के प्रति 'सॉफ्ट कॉर्नर' रखने का आरोप लगाया। आत्मसम्मान पर चोट लगते ही गंगापुत्र ने हुंकार भरी और प्रतिज्ञा ली- 'कल या तो अर्जुन का अंत होगा, या मैं श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा।' यह केवल एक योद्धा की शपथ नहीं, बल्कि भगवान को दी गई एक भक्त की चुनौती थी।