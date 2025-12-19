आखिर श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह से क्यों नहीं बचाया? जानिए इसके गहरे पौराणिक कारण

धर्म डेस्क। कुरुक्षेत्र के युद्ध का 13वां दिन आज भी अभिमन्यु की अद्वितीय वीरता और करुण बलिदान के लिए याद किया जाता है। जब मात्र 16 वर्ष का अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर सात महारथियों से अकेले युद्ध कर रहा था, तब भगवान श्रीकृष्ण वहां उपस्थित होते हुए भी मौन रहे।

यह प्रश्न सदियों से लोगों के मन में है कि जो श्रीकृष्ण एक क्षण में सब कुछ बदल सकते थे, उन्होंने अपने प्रिय भांजे को क्यों नहीं बचाया। इसके पीछे पौराणिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कई गहरे कारण बताए जाते हैं।

1. अभिमन्यु का पूर्वजन्म और नियति का विधान पौराणिक ग्रंथों, विशेषकर मार्कण्डेय पुराण के अनुसार, अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र ‘वर्चस’ के अवतार थे। देवताओं द्वारा पृथ्वी पर अवतार लेने की योजना के समय चंद्रदेव ने यह शर्त रखी थी कि उनका पुत्र केवल 16 वर्षों तक ही पृथ्वी पर रहेगा और युद्ध में पराक्रम दिखाकर वापस लौट आएगा। श्रीकृष्ण इस दिव्य वचन से परिचित थे। ऐसे में उन्होंने उस पूर्व निर्धारित नियति में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। 2. अर्जुन के मोह और युद्ध के निर्णायक मोड़ का कारण महाभारत के द्रोण पर्व में वर्णित है कि अभिमन्यु के वध ने अर्जुन और पांडवों के भीतर तीव्र प्रतिशोध की भावना को जन्म दिया। इस घटना ने युद्ध को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाया। श्रीकृष्ण जानते थे कि यह शोक और क्रोध ही आगे चलकर अधर्म के विनाश का कारण बनेगा। अभिमन्यु का बलिदान पांडवों को अंतिम युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार करने का माध्यम बना। 3. चक्रव्यूह का अधूरा ज्ञान और विधि का विधान अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान था, लेकिन उससे बाहर निकलने की विधि पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं थी। अर्जुन यदि उस समय वहां होते तो परिस्थिति अलग हो सकती थी, लेकिन श्रीकृष्ण ने अर्जुन को संशप्तकों से युद्ध में उलझाए रखा। इसे भी विधि का विधान माना जाता है, जिससे यह संदेश मिले कि युद्ध में ज्ञान के साथ-साथ समय और परिस्थिति भी निर्णायक होती है।