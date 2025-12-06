दुनिया का सबसे महंगा रुद्राक्ष जिसकी करोड़ों में है कीमत, धारण कर लें तो धन-दौलत समेत मिलेंगे ये बेशुमार फायदे

धर्म डेस्क। धर्म पुराणों में रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रत्यक्ष स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि महादेव के आंसुओं से ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए इसे अत्यंत पवित्र, शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक पाए जाते हैं और हर रुद्राक्ष का अपना विशिष्ट महत्व माना जाता है। इसे धारण करने वाले व्यक्ति को धन, सुख-समृद्धि, सफलता और मानसिक शांति प्राप्त होती है। सबसे दुर्लभ है एक मुखी रुद्राक्ष पुराणों के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष को दुनिया का सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली रुद्राक्ष माना गया है। इसे स्वयं भगवान शिव का स्वरूप कहा जाता है। खास बात यह है कि इसमें केवल एक ही धारी होती है, इसलिए इसे एक मुखी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है।

कीमत सुनकर रह जाएंगे हैरान एक मुखी रुद्राक्ष बेहद कम मिलता है, इसलिए इसकी कीमत भी बेहद अधिक होती है। असली एक मुखी रुद्राक्ष की कीमत लाखों से लेकर करोड़ों तक होती है। माना जाता है कि इसका प्रामाणिक और दुर्लभ स्वरूप 2 से 3 करोड़ रुपये तक में बिकता है।