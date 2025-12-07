चमकेगी किस्मत! जानिए कौन सी है वो भाग्यशाली राशि, जिसके लिए हीरा पहनना है सबसे शुभ

मेरी खबरें
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 04:17:37 PM (IST)
    HighLights

    1. हीरा को रत्नों का राजा कहा जाता है
    2. हीरा शुक्र ग्रह का प्रतिक माना गया है
    3. तुला राशि के जातकों को भी सूट करता है

    धर्म डेस्क। हीरे को सदियों से रत्नों का राजा माना जाता है। इसकी चमक और सुंदरता तो मन मोह लेती है, लेकिन ज्योतिष में इसकी पहचान इससे भी आगे बढ़कर है हीरा शुक्र ग्रह (Venus) का प्रतीक माना जाता है। शुक्र को प्रेम, सुंदरता, ऐश्वर्य और जीवन में मिलने वाली भौतिक सुविधाओं का कारक बताया गया है। यही कारण है कि सही व्यक्ति द्वारा, सही तरीके से पहना गया हीरा बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लेकिन ज्योतिषीय मान्यता यह भी कहती है कि बिना सलाह के हीरा धारण करना नुकसानदेह हो सकता है। तो आखिर किस राशि के लिए हीरा सबसे शुभ माना गया है?

    तुला राशि के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है हीरा

    ज्योतिष के अनुसार तुला राशि पर शुक्र ग्रह का शासन है। इसलिए इस राशि के जातक जब हीरा पहनते हैं, तो उनका स्वामी ग्रह और अधिक शक्तिशाली होकर उन्हें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसे लोग जीवन में आकर्षण, प्रेम, सफलता और समृद्धि का अनुभव करते हैं।


    इन राशियों को भी लाभ देता है हीरा

    वृषभ राशि के स्वामी भी शुक्र देव हैं, इसलिए वृषभ जातकों के लिए हीरा पहनना बेहद शुभ माना गया है। इसके अलावा मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ राशि के लोग भी ज्योतिषी की सलाह लेकर हीरा धारण कर सकते हैं।

    हीरा पहनने से क्या लाभ होते हैं?

    शुक्र ग्रह मजबूत होता है और भौतिक सुखों में वृद्धि होती है।

    करियर में स्थिरता और सफलता मिलती है।

    दांपत्य जीवन में मधुरता और प्रेम संबंधों में मजबूती आती है।

    व्यक्तित्व आकर्षक बनता है, जिससे लोग प्रभावित होते हैं।

    मीडिया, कला, फैशन, फिल्म और रचनात्मक क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए हीरा बेहद लाभकारी माना जाता है।

    हीरा धारण करने के नियम और सावधानियां

    हीरा शुक्रवार के दिन सोने या चांदी की अंगूठी में पहनना चाहिए।

    इसे दाएं हाथ की मध्यमा या अनामिका उंगली में धारण किया जाता है।

    पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, 21 वर्ष की आयु के बाद ही इसे पहनना उचित है।

    किसी भी प्रकार का रत्न धारण करने से पहले कुंडली अवश्य दिखानी चाहिए, ताकि ग्रह की स्थिति को समझकर सही निर्णय लिया जा सके।

    यह भी पढ़ें- Astro Tips: गाय को एक रोटी खिलाने से बदल जाएगी आपकी किस्मत, लेकिन इन बातों का रखें ध्यान

    ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि सही राशि और सही समय पर धारण किया गया हीरा जीवन में आकर्षण, प्रेम, समृद्धि और सफलता का मार्ग खोल सकता है। लेकिन बिना ज्योतिषीय परामर्श के इसे पहनना कई बार विपरीत असर भी दे सकता है, इसलिए सावधानी और विशेषज्ञ की सलाह बेहद ज़रूरी है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

