    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Sat, 01 Nov 2025 08:48:04 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 01 Nov 2025 09:38:22 AM (IST)
    Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी के दिन करें मां लक्ष्मी की यह खास पूजा, नोट करें पूजा विधि
    देवउठनी एकादशी के दिन करें मां लक्ष्मी की पूजा।

    HighLights

    1. देवउठनी एकादशी के दिन करें मां लक्ष्मी की पूजा।
    2. भगवान विष्णु के जागने का दिन है देवउठनी एकादशी।
    3. मां लक्ष्मी की आराधना से मिलता है सुख और सौभाग्य।

    धर्म डेस्क। देवउठनी एकादशी, जिसे देवोत्थान एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख और पवित्र व्रतों में से एक है।

    यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी चार महीने की योगनिद्रा (चातुर्मास) से जागकर सृष्टि का संचालन दोबारा संभालते हैं।

    भगवान विष्णु के जागने का दिन

    धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। चातुर्मास के दौरान जिन मांगलिक कार्यों पर रोक रहती है, वे इस तिथि के बाद फिर से प्रारंभ किए जाते हैं।

    मां लक्ष्मी की आराधना से मिलता है सुख और सौभाग्य

    इस दिन भगवान विष्णु के साथ-साथ मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि मां लक्ष्मी के 108 नामों का जप करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह जप मन को स्थिरता देता है और परिवार में धन और सौभाग्य की वृद्धि करता है।


    देवउठनी एकादशी की पूजा विधि

    • प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का ध्यान करें।

    • तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं और भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें।

    • मां लक्ष्मी के 108 नामों का जप करें या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें।

    • व्रत रखने वाले भक्त पूरे दिन सात्त्विक आहार लें या निर्जला व्रत करें।

    • शाम के समय भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक दीपदान अवश्य करें।

    धार्मिक मान्यता और लाभ

    देवउठनी एकादशी के दिन व्रत और पूजा करने से पापों का नाश होता है और आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। यह तिथि भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी दोनों की कृपा पाने का सर्वोत्तम अवसर मानी जाती है। इस दिन किया गया दान-पुण्य अनेक गुना फल प्रदान करता है।

    ।।मां लक्ष्मी के 108 नाम।।

    1. ऊँ प्रकृत्यै नम:

    2. ऊँ विकृत्यै नम:

    3. ऊँ विद्यायै नम:

    4. ऊँ सर्वभूत-हितप्रदायै नम:

    5. ऊँ श्रद्धायै नम:

    6. ऊँ विभूत्यै नम:

    7. ऊँ वसुन्धरायै नमः

    8. ऊँ उदारांगायै नमः

    9. ऊँ हरिण्यै नमः

    10. ऊँ हेममालिन्यै नमः

    11. ऊँ धनधान्य-कर्ये नमः

    12. ऊँ सिद्धयै नमः

    13. ऊँ स्त्रैणसौम्यायै नमः

    14. ऊँ शुभप्रदायै नमः

    15. ऊँ नृपवेश्मगतानन्दायै नमः

    16. ऊँ सुरभ्यै नम:

    17. ऊँ परमात्मिकायै नम:

    18. ऊँ वाचे नम:

    19. ऊँ पद्मालयायै नम:

    20. ऊँ पद्मायै नमः

    21. ऊँ शुचय़ै नमः

    22. ऊँ स्वाहायै नमः

    23. ऊँ स्वधायै नमः

    24. ऊँ सुधायै नमः

    25. ऊँ धन्यायै नमः

    26. ऊँ हिरण्मयै नमः

    27. ऊँ लक्ष्म्यै नमः

    28. ऊँ नित्यपुष्टायै नमः

    29. ऊँ विभावर्यै नमः

    30. ऊँ अदित्यै नमः

    31. ऊँ दित्यै नमः

    32. ऊँ दीप्तायै नमः

    33. ऊँ वसुधायै नमः

    34. ऊँ वसुधारिण्यै नमः

    35. ऊँ कमलायै नमः

    36. ऊँ कान्तायै नमः

    37. ऊँ कामाक्ष्यै नमः

    38. ऊँ क्रोधसंभवायै नमः

    39. ऊँ अनुग्रहप्रदायै नमः

    40. ऊँ बुद्धयै नमः

    41. ऊँ अनघायै नमः

    42. ऊँ हरिवल्लभायै नमः

    43. ऊँ अशोकायै नमः

    44. ऊँ अमृतायै नमः

    45. ऊँ दीप्तायै नमः

    46. ऊँ लोकशोकविनाशिन्यै नमः

    47. ऊँ धर्म-निलयायै नमः

    48. ऊँ करुणायै नमः

    49. ऊँ लोकमात्रे नमः

    50. ऊँ पद्मप्रियायै नमः

    51. ऊँ पद्महस्तायै नमः

    52. ऊँ पद्माक्ष्यै नमः

    53. ऊँ पद्मसुन्दर्यै नमः

    54. ऊँ पद्मोद्भवायै नमः

    55. ऊँ भास्कर्यै नमः

    56. ऊँ बिल्वनिलयायै नमः

    57. ऊँ वरारोहायै नमः

    58. ऊँ यशस्विन्यै नमः

    59. ऊँ वरलक्ष्म्यै नमः

    60. ऊँ वसुप्रदायै नमः

    61. ऊँ शुभायै नमः

    62. ऊँ हिरण्यप्राकारायै नमः

    63. ऊँ समुद्रतनयायै नमः

    64. ऊँ पद्ममुख्यै नमः

    65. ऊँ पद्मनाभप्रियायै नमः

    66. ऊँ रमायै नमः

    67. ऊँ पद्ममालाधरायै नमः

    68. ऊँ देव्यै नमः

    69. ऊँ पद्मिन्यै नमः

    70. ऊँ पद्मगन्धिन्यै नमः

    71. ऊँ पुण्यगन्धायै नमः

    72. ऊँ सुप्रसन्नायै नमः

    73. ऊँ प्रसादाभिमुख्यै नमः

    74. ऊँ प्रभायै नमः

    75. ऊँ चन्द्रवदनायै नमः

    76. ऊँ चन्द्रायै नमः

    77. ऊँ चन्द्रसहोदर्यै नमः

    78. ऊँ चतुर्भुजायै नमः

    79. ऊँ विष्णुपत्न्यै नमः

    80. ऊँ प्रसन्नाक्ष्यै नमः

    81. ऊँ नारायणसमाश्रितायै नमः

    82. ऊँ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः

    83. ऊँ देव्यै नमः

    84. ऊँ सर्वोपद्रव-वारिण्यै नमः

    85. ऊँ नवदुर्गायै नमः

    86. ऊँ महाकाल्यै नमः

    87. ऊँ ब्रह्माविष्णु-शिवात्मिकायै नमः

    88. ऊँ त्रिकालज्ञान-संपन्नायै नमः

    89. ऊँ भुवनेश्वर्यै नमः

    90. ऊँ चन्द्ररूपायै नमः

    91. ऊँ इन्दिरायै नमः

    92. ऊँ इन्दुशीतलायै नमः

    93. ऊँ अह्लादजनन्यै नमः

    94. ऊँ पुष्टयै नमः

    95. ऊँ शिवायै नमः

    96. ऊँ शिवकर्यै नमः

    97. ऊँ सत्यै नमः

    98. ऊँ विमलायै नमः

    99. ऊँ विश्वजनन्यै नमः

    100. ऊँ तुष्टयै नमः

    101. ऊँ दारिद्र्यनाशिन्यै नमः

    102. ऊँ प्रीतिपुष्करिण्यै नमः

    103. ऊँ शान्तायै नमः

    104. ऊँ शुक्लमाल्यांबरायै नमः

    105. ऊँ श्रियै नमः

    106. ऊँ जयायै नमः

    107. ऊँ मंगलादेव्यै नमः

    108. ऊँ विष्णुवक्षस्थलस्थितायै नमः

