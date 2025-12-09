Hanuman Ji Puja Vidhi: मंगलवार के दिन इस विधि से पूरी करें हनुमान जी की पूजा, जीवन के सभी संकट होंगे दूर

मेरी खबरें
    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 10:38:08 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 10:38:08 AM (IST)
    सनातन धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित मानते हैं।

    धर्म डेस्क। सनातन धर्म में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजन करने पर व्यक्ति को रोग, दोष, भय और सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी को संकटमोचन कहा गया है क्योंकि वे अपने भक्तों के सभी संकट हर लेते हैं।

    मंगलवार का महत्व

    धर्मग्रंथों में बताया गया है कि मंगलवार के दिन ही बजरंगबली का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन विशेष पूजा-अर्चना करने से मनुष्यों को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। भक्त कुछ उपायों को अपनाकर भी हनुमान जी की विशेष कृपा पा सकते हैं।


    हनुमान जी की पूजा विधि (Puja Vidhi)

    • ब्रह्म मुहूर्त में उठें

    • नित्यकर्म, स्नान आदि के बाद पूजा स्थल को अच्छी तरह साफ करें।

    • पूजा स्थान तैयार करें

    • एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें।

    पूजन सामग्री

    • सिंदूर

    • चमेली का तेल

    • लाल फूल

    • प्रसाद (गुड़-चना या लड्डू)

    पूजा कैसे करें?

    • हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें।

    • भगवान हनुमान को सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं।

    • फूल अर्पित कर दीपक और धूप जलाएं।

    • अंत में आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें।

    शाम की पूजा

    • शाम के समय दोबारा हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना शुभ माना गया है।

    • मंगलवार व्रत नियम

    • दिन में केवल एक बार भोजन करें।

    • नमक का सेवन न करें।

    • सात्विक भोजन करें और संयम रखें।

    हनुमान जी की पूजा के लाभ

    • साहस और शक्ति बढ़ती है

    • भय, रोग और बाधाओं से मुक्ति

    • जीवन में सुख-समृद्धि और सफलता

    • मनोकामनाएं तेजी से पूर्ण होने की मान्यता

    यह जानकारी धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक आस्थाओं पर आधारित है। नईदुनिया इसकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी प्रकार के उपाय करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।

