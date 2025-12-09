Hanuman Ji Puja Vidhi: मंगलवार के दिन इस विधि से पूरी करें हनुमान जी की पूजा, जीवन के सभी संकट होंगे दूर

धर्म डेस्क। सनातन धर्म में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान को समर्पित माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजन करने पर व्यक्ति को रोग, दोष, भय और सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी को संकटमोचन कहा गया है क्योंकि वे अपने भक्तों के सभी संकट हर लेते हैं।

मंगलवार का महत्व धर्मग्रंथों में बताया गया है कि मंगलवार के दिन ही बजरंगबली का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन विशेष पूजा-अर्चना करने से मनुष्यों को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। भक्त कुछ उपायों को अपनाकर भी हनुमान जी की विशेष कृपा पा सकते हैं।