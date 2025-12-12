मेरी खबरें
    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 12 Dec 2025 07:44:54 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Dec 2025 07:44:54 PM (IST)
    Tulsi Pujan Diwas 2025: कब है तुलसी पूजन दिवस? जानिए शुभ मुहूर्त, विधि और महत्व
    तुलसी पूजन दिवस

    धर्म डेस्क। हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाने वाला तुलसी पूजन दिवस हिंदू धर्म में एक अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। यह दिन देवी तुलसी के औषधीय, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को समर्पित है। मान्यता है कि माता तुलसी साक्षात मां लक्ष्मी का स्वरूप हैं और उन्हें भगवान विष्णु की 'प्रिया' भी कहा जाता है। इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है और सभी दुख दूर होते हैं।

    तुलसी पूजन का शुभ मुहूर्त कब है?

    ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05:25 बजे से 06:19 बजे तक

    पूजा का शुभ समय- सुबह 08:00 बजे से 10:00 बजे तक

    शाम का पूजन मुहूर्त- शाम 05:30 बजे से 07:00 बजे तक

    तुलसी पूजन की सरल पूजा विधि

    सबसे पहले सुबह जल्दी नहाकर साफ कपड़े धारण करें और पूजा का संकल्प लें। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और चारों ओर सफाई करें।

    इसके बाद पौधे पर हल्दी-कुमकुम का तिलक लगाएं। उन्हें लाल चुनरी, लाल फूल और 16 शृंगार की सामग्री अर्पित करें और फिर घी का दीपक जलाकर दीपदान करें।

    इसके बाद तुलसी माता की सात या ग्यारह बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के दौरान 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें।

    आखिर में माता को मिठाई या मिश्री का भोग लगाएं, साथ ही तुलसी चालीसा और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

    विशेष उपाय और मंत्र

    तुलसी पूजन के बाद घर में धन-धान्य की वृद्धि और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए तुलसी के पौधे पर पीले रंग का धागा सात बार लपेटना अत्यंत शुभ माना जाता है।

    पूजा मंत्र (Tulsi Pujan Diwas 2025 Puja Mantra)

    ॐ तुलसीदेव्यै च विद्महे, विष्णुप्रियायै च धीमहि, तन्नो वृन्दा प्रचोदयात् ।।

    वृंदा वृंदावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी। पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी।।

    मातस्तुलसि गोविन्द हृदयानन्द कारिणी, नारायणस्य पूजार्थं चिनोमि त्वां नमोस्तुते।।

    अस्वीकरण- इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।


