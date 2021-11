#ChhathPuja LIVE: छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। आज शाम डूबते सूर्य को अर्घ्‍य दिया जाएगा और कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्‍य देने के साथ ही पर्व का समापन होगा। आज अस्‍ताचलगामी सूर्य को अर्घ्‍य देने के लिए देश भर में कई जलाशयों के घाटों पर श्रद्धालु एकत्र हो गए हैं और छठ पूजा की तैयारियां ज़ोरों पर है। पटना में मनेर, दानापुर से लेकर बाढ़, फतुहा और मोकामा तक गंगा घाटों पर प्रशासन के साथ ही स्‍थानीय पूजा समितियों की ओर से व्‍यापक इंतजाम किए गए हैं। बक्‍सर के गंगा घाटों पर व्रतियों का पहुंचना दोपहर एक बजे से ही शुरू हो गया है। ऐसा ही नजारा भागलपुर, बेगूसराय, समस्‍तीपुर, खगड़‍िया, भोजपुर, सारण, वैशाली आदि जिलों में भी देखने को मिल रहा है। यहां देखें लाइव फोटो एवं वीडियो।

मनोज तिवारी पहुंचे यमुना घाट

दिल्ली में छठपूजा की रस्में निभाने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी सोनिया विहार के यमुना घाट पहुंचे। उन्‍होंने कहा,''हम डीडीएमए के आदेश का पालन नहीं करेंगे। हमें हमारी रस्में निभाने से कोई नहीं रोक सकता। डीडीएमए का काम यमुना की सफाई करना है, न कि लोगों के वहां जाने पर रोक लगाना।

दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा पहुंचे आईटीओ घाट

दिल्ली में बीजेपी पश्चिम दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा आईटीओ में यमुना घाट पहुंचे। उन्‍होंने कहा, पहले पुलिस ने यहां बैरिकेड्स लगाए और लोगों को रोका। हम यहां आए और उनके प्रवेश की अनुमति दी। हमने यहां साफ पानी की व्यवस्था की। मुझे खुशी है कि लोग #छठ पूजा के अपने अनुष्ठान कर रहे हैं।

Bihar: Devotees gather at Patna College Ghat to perform the rituals of #ChhathPuja . pic.twitter.com/39SzNqPvvS

Delhi: Devotees gather at Millennium Hanuman Park, Chirag Delhi to perform the rituals of #ChhathPuja2021 pic.twitter.com/6xqwD4mcqN

Delhi | BJP MP Manoj Tiwari reaches Yamuna Ghat in Sonia Vihar to perform the rituals of #ChhathPuja.

"We will not follow the DDMA order. No one can stop us from performing our rituals. DDMA's work is to clean the Yamuna and not to ban people from going there," he says pic.twitter.com/cseaeoXB7d

— ANI (@ANI) November 10, 2021