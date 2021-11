Happy Chhath Puja 2021 Wishes: छठ पूजा पर खास अंदाज में दीजिए शुभकामनाएं, देखिए स्पेशल Messages, Images, WhatsApp, Facebook स्टेटस

Happy Chhath 2021 Wishes: सूर्यदेव की आराधना और छठी मैय्या की पूजा का महापर्व छठ नहाए खाए के साथ 8 नवंबर से शुरू हो रहा है। कोरोना काल में पिछले दो साल से छठ पर्व फीका रहा, लेकिन इस बार हालात में सुधार है और यही कारण है कि उत्तर भारत समेत समूच देश में छठ पर्व का उत्साह दिखाई दे रहा है। इंटरनेट मीडिया के दौर में जल्द ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बधाइयों का दौर शुरू हो जाएगा। यहां पेश है छठ पूजा से जुड़ीं Images, Quotes, Greetings, SMS, WhatsApp और Facebook Status, जिसके माध्यम से आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

खुल जाए आपकी किस्मत का ताला, हमेशा आपपर रहे मेहरबान ऊपर वाला, यही दुआ करता है आपका ये चाहने वाला, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आया है भगवान सूर्य का रथ, आज है मनभावन सुनहरी छठ, और मिले आपको सुख संपति अपार, छठ की शुभकामनाएं करें स्वीकार। शुभ छठ पूजा 2021

....................

छठ पूजा आए बनकर उजाला, खुल जाए आप की किस्मत का ताला, हमेशा आप पर रहे मेहरबान ऊपर वाला, यही दुआ करता है आपका ये चाहने वाला। छठ पूजा की शुभकामनाएं। शुभ छठ पूजा 2021

-------------------------------------------------------

रथ पे होकर सवार, सूर्य देव आएं आपके द्वार, सुख संपत्ति मिले आपको अपार, छठ पर्व की शुभकामनाएं।

-------------------------------------------------------

छठ पूजा का दिन आया है, सूर्य देव को नमन कर, हमने इसे धूमधाम से मनाया है। शुभ छठ पूजा 2021

-------------------------------------------------------

इस छठ पूजा में जो तू चाहे वो तेरा हो, हर दिन खूबसूरत और रात रोशन हो। कामयाबी चूमती रहे तेरे कदम हमेशा, छठ पूजा की बहुत बधाई हो। शुभ छठ पूजा 2021

-------------------------------------------------------

खुशियों का त्योहार आया है, सूर्य देव से सब जगमगाया है, खेत खलिहान, धन और धान, यूं ही बनी रहे हमारी शान। छठ पूजा की बधाई

-------------------------------------------------------

आपकी आंखों में सजे हैं जो भी सपने, दिल में छुपी है जो भी अभिलाषाएं, यह छठ पूजा उन्हें सच कर जाए, आपके लिए यही है हमारी शुभकामनाएं।

शुभ छठ पूजा 2021

---------------------------

छठ का है आज पावन दिन, मिलकर मनाओ प्यारा त्योहार, आज करो सूर्य देव की पूजा, हैप्पी छठ पूजा 2021।

सात घोड़ों के रथ पर सवार, भगवान सूर्य आएं आपके द्वार, किरणों से भरे आपका घर संसार, छठ पूजा हो आपके लिए समृद्धि का त्योहार।

-------------------------------------------------------

आपकी आंखों में सजे हैं जो भी सपने और दिल में छुपी हैं जो भी अभिलाषाएं, यह छठ पूजा उन्हें सच कर जाएं, आपके लिए यही हैं हमारी शुभकामनाएं

शुभ छठ पूजा 2021

-------------------------------------------------------

छठ पूजा आए बनके उजाले

खुल जाए आपकी किस्मत का ताला

हैप्‍पी छठ पूजा 2021

....................................

मंदिर की घंटी, आरती की थाली

नदी के किनारे सूरज की लाली

जिंदगी में आए खुशियों की बहार

आपको मुबारक हो छठ का त्यौहार

.........................

छठ पूजा का पावन पर्व

करो मिलकर सूर्य देव को प्रणाम,

आपको मिले सुख-शांति अपार!

शुभ छठ पूजा 2021

................

सुनहरे रथ पर होकर सवार,

सूर्य देव आए हैं आपके द्वार,

छठ पर्व की शुभकामनाएं,

मेरी ओर से करें स्वीकार!

.....................

अन्ना डेलु…

धन डेलु…।

डेलुन तू समंगवा,

छथि मइया एहु बरसिया करब हम वरतिअन्न,

बास निभाई तू संघा …

..................

Hajipur Sa Kela Lailon, Madhubani Se Dalaba

Kamla Kaate Ham Hath Uthaeb, Uga He Suraj Deva..

Shubh Chhath Mahaparv To You And Family..

All that exists was born from the sun

He is the source and the end

May Sun God bless you this Chhat Puja

Heart full of wishes, here I send.

..............

छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं

सबके दिलो मे हो सबके लिए प्यार,

...................

आनेवाला हर दिन लाए खुशियों का त्योहार,

इस उम्मीद के साथ आओ भुलाकर सारे ग़म,

छठ पूजा का हम सब करे वेलकम,

छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं,

निसर्ग को वंदन करें,

मन में श्रद्धा और स्नेह भरें,

छठ पूजा के शुभ अवसर पर,

आओ दिल से एक दुसरे को याद करें,

छठ पूजा 2021 की शुभकामनाएं..

...............

खुशियों का त्योहार आया है,

सूर्य देव से सब जगमगाया है,

खेत खलिहान धन और धान,

यूँ ही बनी रहे हमारी शान,

छठ पूजा 2021 की शुभकामनाएँ

....................

सात घोड़ों के रथ पर सवार,

भगवान सूर्य आएं आपके द्वार

किरणों से भरे आपका घर संसार,

छठ आपके लिए बन जाए समृद्धि का त्योहार

छठ पूजा 2021 की बधाई

Posted By: Arvind Dubey