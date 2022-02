Happy Mahashivratri 2022 Wishes: महाशिवरात्रि पर भोले के भक्तों को इस खास अंदाज में दीजिए शुभकामनाएं

Happy Mahashivratri 2022 Wishes: महाशिवरात्रि का त्योहार पूरे देश में 1 मार्च 2022, मंगलवार को मनाया जाएगा। महामारी से मुक्ति मिलने के बाद 2 साल में यह पहला मौका है जब पूरे उत्साह, भक्तिभाव और धूमधाम के साथ Mahashivratri मनाई जाएगी। शिवालयों में आकर्षक सजावट हो चुकी है। शिव उपासकों के लिए यह साल का सबसे बड़ा दिन है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी #Mahashivratri ट्रेंड करने लगा है। थोड़ी देर बाद बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। यहां पेश है स्पेशल Wishes, Images, Status, Quotes, Messages and WhatsApp Greetings, जिन्हें महाशिवरात्रि पर शेयर आप अपने दोस्तों और परिजन को बधाई दे सकते हैं।

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।

उर्वारुकमिव बन्धनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥

ॐ हौं जूं सः

ॐ तत्पुरुषाय विद्महे, महादेवाय धीमहि, तन्नो रूद्र प्रचोदयात्।

ओम साधो जातये नम:।। ओम वाम देवाय नम:।।

ओम अघोराय नम:।। ओम तत्पुरूषाय नम:।।

ओम ईशानाय नम:।। ॐ ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय।।

ये केसी घटा छाई हैं, हवा में नई सुर्खी आई है,फ़ैली है जो सुगंध हवा में जरुर महादेव की महाशिवरात्रि आयी है. शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं

भोले आयें आपके द्वार भर दें जीवन में खुशियों की बहार ना रहे जीवन में कोई भी दुःख हर ओर फ़ैल जाये सुख ही सुख हैप्पी महाशिवरात्रि दोस्तों

सारा जग है प्रभु तेरी शरण में, सर झुकाते हैं शिव तेरे चरण में, हम बनें भोले की चरणों की धूल, आओ शिव जी पर चढ़ायें श्रद्धा के फूल शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं 2022

किसी से रखा नहीं अब मेने कोई वास्ता, अब शिव ही मेरी मंज़िल और शिव ही मेरा रास्ता,महाशिवरात्रि की शुभकामनएं.

ना जाने क्या नशा है इस महाशिवरात्रि के दिन में जब भी आती है में तेरी भगति में और नशेड़ी बन जाता हूँ। महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

Let’s spend the night of Shivratri by chanting the name of Lord Shiva and seek his divine blessings! Happy Maha Shivratri 2022

May the glory of the divine Shiva remind us of our capabilities, and help us attain success. Happy Maha Shivaratri 2022

Heart gets Love; Hand gets Rose, And you get my best wishes on the birthday of Lord Shiva! Happy Shivratri 2022

Happy Maha Shivratri 2022: On the occasion of Maha Shivaratri, I pray to Lord Shiva that His blessings may always be with you.

Posted By: Arvind Dubey