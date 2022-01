Happy Makar Sankranti 2022: संक्रांति पर अपनों को इन Messages, quotes, WhatsApp, Facebook status से दें बधाई

Happy Makar Sankranti 2022: मकर संक्रांति देश में बहुत जोश के साथ मनाई जाती है। इस दिन लोग पूजा करते हैं, स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं और अपने प्रियजनों के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं साझा करते हैं। यह दिन सूर्य के धनु से मकर राशि में प्रवेश का भी प्रतीक है। इस दिन, लोग गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, और फिर सूर्य देव को भोजन और मिठाई अर्पित करते हैं और पूजा करते हैं। इसके अलावा इस दिन खिचड़ी बनाने का विशेष महत्व है। पकवान को भक्ति भाव के साथ तैयार किया जाता है और फिर भगवान को अर्पित किया जाता है। खिचड़ी का सेवन परिवार में सभी लोग प्रसाद के रूप में करते हैं। यहां पेश है खास Images, Greetings, SMS Whatsapp, Facebook स्टेटस, जिनसे आप अपनों को दे सकते हैं मकर संक्रांति की शुभकामनाएं।

विशेज

मीठी बोली, मीठी जुबान, मकर संक्रांति पर यही है पैगाम, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं

मीठे गुड़ में मिल गए तिल, उड़ी पतंग और खिल गए दिल

सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं

..........

तिल हम हैं और गुल आप, मिठाई हम हैं और मिठास आप

साल के पहले त्यौहार से हो रही आज शुरुआत

हैप्पी संक्रांति 2022

..............

खुशियों की आई बहार

पतंग उड़ाने की चढ़ी खुमार

मुबारक हो आपको ये पतंगों का त्योहार

पल-पल सुनहरे फूल खिले

कभी ना हो कांटो से सामना

जिंदगी में हो खुशियां भरपूर

मकर संक्रांति की शुभकामना

मकर सक्रांति के दिन उगते हुए सूर्य से आपके जीवन का सारा अंधकार छंट जाए, ओर ज्ञान और प्रकाश से आपका जीवन दिव्य ओर उज्ज्वल हो जाये।

हैप्पी संक्रांति 2022

.................

होठों पे मुस्कान औँर आपका साथ हो, हर त्योहार हमारे लिए फिर खास हो

उड़े पतंग हवा में और आप खिलखिलाती हो, ऐसी इस साल की हमारी मकर संक्रांति हो

पाए आप जीवन मे सारी कामयाबी

टूटे कभी ना डोर विश्वास की

जैसे पतंग छुए ऊँचाइयाँ आसमान की।

मकर सक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।

मस्ती में तन, मन में उमंग

देकर सबको अपनापन

जैसे गुड में मीठापन

हम होकर साथ उड़ाएं पतंग

और भर दे आसमान में अपने रंग

हैप्पी मकर संक्रांति

...............

ये मकर संक्रांति

सबके लिए तिल-गुड़ जैसी मीठी

और पतंग जैसी ऊंचाईंया

और उड़ान लेकर आए

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं

मीठे गुड़ में मिल गए तिल

उडी गई पतंग और खिल गए दिल

हर पल खुशी और हर दिन शांति

आप बधाई हो यह मकर संक्रांति

विश यू हैप्पी मकर संक्रांति

................

ऊँची पतंग सी अपनी ऊँची उड़ान होंगी

जब भी आसमान की और देखोगे तुम दोस्तों

इस जहाँ में अपनी मंजिले तमाम होगी

मकर संक्रांति की शुभकामनाएं

तिल और गुड़ की मिठास

आसमां में कुलांचें मारती पतंगों की आस

इस संक्रांति आपके जिंदगी में ऐसा हो उल्लास

काट ना पाए कोई पतंग आपकी

छूटे ना कभी डोर विश्वास की

छुए आप जीवन की सारी कामयाबी

जैसे पतंग छुएं ऊंचाइया आसमान की

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं

पतंगों का नशा

मांझे की धार

सर्दी की मार

फिर भी दिल बेकरार

मुबारक हो आपको ये पतंगों का त्योहार

हैप्पी मकर संक्रांति

------------------

तन में मस्ती, मन में उमंग, देकर सबको अपनापन,

गुड़ में जैसे मिठापन, होकर साथ हम उड़ाए पतंग,

भर दे आकाश में अपने रंग..

Happy Makar Sankranti 2022

..............

काट ना सके कभी कोई पतंग आपकी,

टूटे ना कभी डोर आपके विश्वास की,

छू लों आप जिंदगी के सारे कामयाबी,

जैसे पतंग छूती है ऊंचाइयां आसमान की..

मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं!!

..............

तिल हम हैं और गुड आप,

मिठाई हम हैं और मिठास आप,

साल के पहले त्यौहार से हो रही है शुरुवात,

आपको हमारी तरफ से ढेर सारी मुराद

...................

त्यौहार नहीं होता है अपना पराया,

त्योहार वही जिसे सबने मनाया,

तो मिला के गुड़ में तिल,

पतंग संग उड़ जाने दो दिल,

हैप्पी मकर संक्रांति!!

..............

Hope this auspicious occasion of Makar Sankranti make you reach new heights of happiness.

Happy Makar Sankranti!

.............

*Wish you and your family members a very happy Makar Sankranti!

*As the sun starts its northward journey, I hope all your dreams come true.

.............

*A very happy and prosperous Makar Sankranti!

*May the Makar Sankranti end all moments of sadness and bring joy and happiness.

बधाई संदेश

* यह उत्सव आपके जीवन में ढेर सारी सफलता और खुशियाँ प्राप्त करने में मदद करे। हैप्पी मकर संक्रांति!

*ईश्वर आपको वह सारी खुशियां और सफलता प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करें। हैप्पी मकर संक्रांति!

*भगवान आपकी खुशी और सफलता को लंबे समय तक बढ़ाने में आपकी मदद करें। आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई

*सूर्य देव आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी सफलताएँ और समृद्धि लाए। आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई।

*नई शुरुआत के इस शुभ दिन पर, मैं पूरे दिल से आशा करता हूं कि सूर्य भगवान आपके जीवन में सफलता और नए रास्ते खोल सकते हैं। हैप्पी मकर संक्रांति!

* आशा है कि आप सूर्य देव द्वारा आपको भेजी गई पवित्र किरणों से धन्य हैं। मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई !

*सूर्य देव आपके जीवन में सुख-समृद्धि की किरणें बिखेरें। आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई

*आसमान की ख़ूबसूरत पतंगों की तरह आप खुशियों और उमंग के नए मुकामों तक पहुँचें। हैप्पी मकर संक्रांति!

* इस नई शुरुआत के इस दिन ईश्वर आपके जीवन में ढेर सारे रंग लाए। हैप्पी मकर संक्रांति!

*आपको हमारे परिवार की ओर से आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं!

*इस मकर संक्रांति पर सूर्य देव आप पर और आपके परिवार पर ढेर सारी कृपा बरसाए !

*नई शुरुआत, खुशियों के साथ नया लक्ष्य। आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई!

* यह फसल कटाई का मौसम आपके लिए सफलता और धन लेकर आए। एक खुश और सुरक्षित मार संक्रांति!

*यह सभी के लिए नई शुरुआत का दिन है और नई शुरुआत रोमांच और अनुभवों से भरी होती है। आपको और मेरे परिवार की ओर से आपको मकर संक्रांति की बहुत-बहुत शुभकामनाएं!

*सूर्य की पावन किरणों से आपके परिवार में सुख-समृद्धि का संचार हो। हैप्पी मकर संक्रांति!

Posted By: Navodit Saktawat