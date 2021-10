Happy Sharad Purnima 2021 Wishes: शेयर कीजिए ये खास quotes, messages, WhatsApp, FB स्टेटस और दीजिए शुभकामनाएं

Happy Sharad Purnima 2021 Wishes: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर वर्ष अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा (Sharad Purnima) के रूप में मनाया जाता है। इस बार 19 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। हालांकि तिथि की घट-बढ़ के कारण कहीं-कहीं 20 अक्टूबर को भी Sharad Purnima बनाई जाएगी। इस दिन चंद्रमा की रोशन में खीर बनाकर रखी जाती है। माना जाता है कि चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है और फिर इस खीर के सेवन से बीमारियां दूर होती हैं। सोशल मीडिया के दौर में Wishes, quotes, messages, WhatsApp और Facebook स्टेटस के रूप में शरद पूर्णिमा की बधाइयां (Happy Sharad Purnima 2021) दी जा रही हैं। यहां पढ़िए स्पेशल मैसेज

आओ मिलकर लें शरद पूर्णिमा के चन्द्र का आशीर्वाद

सर नवाएं और जीवन को समृद्ध बनाएं

शरद पूर्णिमा 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं

--------------------

शरद पूर्णिमा की रात है सबसे सुन्दर

इसमें बरसे है देवताओं का प्यार और आशीर्वाद

बनकर चन्द्रमा की चांदनी और माँ लक्ष्मी का प्यार

शुभ हो आपके लिए शरद पूर्णिमा त्यौहार

Happy Sharad Purnima 2021

------------

शरद पूर्णिमा पर आप

और आपके परिवार पर

देवताओं का आशीर्वाद बरसे

शुभ शरद पूर्णिमा 2021

चांद सी शीतलता, कोमलता

उदारता प्रेमलता आप और

आपके परिवार को प्रसन्‍न करे

शुभ शरद पूर्णिमा 2021

---------------

आश्विन मास की पूर्णिमा का रंग है निराला

इस दिन चमके चन्द्रमा सबसे प्यारा

बिखेर कर चांदनी दे हमको वो आशीर्वाद

है ये कामना कि इस साल, हर साल

खुशहाल हो शरद पूर्णिमा

शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं

----------------

शरद पूर्णिमा का चांद सबसे सुंदर होता है

और सबसे ज्यादा आशीर्वाद देता है

आशा है इस रात आप सभी पर

चंद्रमा का भरपूर आशीर्वाद बरसे।

शरद पूर्णिमा 2021 की बधाई

--------------

संग गोपियां राधा चली कृष्ण के द्वार

कान्हा के सांवले रंग की बिखरे छटा अपार

पूर्णिमा के उज्जवल प्रकाश में मिली वो कृष्ण से

रास लीला आज होगी और नाचेगा सारा संसार।

Happy Sharad Purnima 2021

....................................................

'ॐ श्रीं श्रीं चन्द्रमसे नम:' शरद पूर्णिमा का चाँद आप सभी के जीवन से अंधकार को दूर करके आपके घर एवं आंगन को खुशी, शांति एवं समृद्धि की चाँदनी से आच्छादित कर दे ऐसी मेरी शरद पूर्णिमा के कलानिधि से प्रार्थना है। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक बधाई एवं मंगलकामनाएं।

May On This Poornima Night All The Blessings Of Moon Showers Upon You! Happy Kojagiri Purnima 2021

------------------

May the blessing moon today make your mind peaceful, May the showers of happiness comes to you in the form of heavenly rays of moon Accept My Wishes of Kojagiri Poornima.

-----------------

शुभ मंगलकामनाओं सहित समस्त देशवासियों को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के सुख-समृद्धि एवं आरोग्य जीवन की कामना करता हूँ।

Happy Sharad Purnima 2021

.......................

सभी हमारे हिंदू भाईयों और बहनों को शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएँ।

Happy Sharad Purnima 2021

.......................

अमृत पर्व शरद पूर्णिमा एवं कोजागरी पूर्णिमा की बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं... माता लक्ष्मीजी सभी देशवासियों धन व समृद्धि प्रदान करें!

Happy Sharad Purnima 2021

................

शरद पूर्णिमा पर श्रद्धा पूर्वक कीजिये चंद्रदेव की आराधना, पूर्ण हो जाएगी आपकी हर मनोकामना

Happy Sharad Purnima 2021

--------------

देवी लक्ष्मी आपको मनचाहा वर दें। आपको और आपके परिवार को शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएँ।

-----------

मैं प्रार्थना करता हूं कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर आप आगे बढ़ें और समृद्धि और खुशियों के साथ भविष्य बनाएं। आपको शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएँ।

माँ लक्ष्मी आपके घर में आयें और आपको शरद पूर्णिमा पर समृद्धि का साथ आशीर्वाद दें। हैप्पी शरद पूर्णिमा।

“शरद पूर्णिमा की चमक और शांति आपके साथ हमेशा बनी रहे और आपके जीवन को अनंत आनंद प्रदान करें…। हैप्पी शरद पूर्णिमा। ”

Posted By: Arvind Dubey