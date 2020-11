Lunar Eclipse 2020 Images : चंद्र ग्रहण का विदेशों में ऐसा रहा नज़ारा, देखें फोटो-वीडियो

Lunar Eclipse 2020 Images : चंद्र ग्रहण आज भारत से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि चंद्रमा क्षितिज से नीचे है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट में लोग खगोलीय घटना देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस चंद्र ग्रहण की तस्‍वीरें और वीडियो सामने आए हैं। NASA ने भी एक वीडियो जारी करके इसके बारे में बताया है। भारतीय समय के अनुसार शाम 5 बजकर 22 मिनट पर यह ग्रहण समाप्‍त हो जाएगा। यह चंद्रग्रहण एक प्रथमाक्षर ग्रहण है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह लगभग 4 घंटे और 21 मिनट तक चलने वाली एक सूक्ष्म घटना होगी। भारत में, चन्द्रग्रहण के लिए अनुष्ठान आज नहीं मनाया जाएगा क्योंकि यह देखा नहीं जाएगा। चंद्रमा क्षितिज से नीचे है। चंद्रग्रहण का समय भारत में 1.04 बजे से 5.22 बजे तक है।

In the wee hours of the morning on Nov. 30, our favorite celestial neighbor will be shining bright for you! 🌝 This full Moon, known as the Beaver Moon, will reach its peak at 4:30am ET. Before looking up, get to know the surface you’re looking at: https://t.co/QI0YS5MTzF pic.twitter.com/zZ3NFCFOgn — NASA (@NASA) November 29, 2020

The Lunar Eclipse is about to start here in Los Angeles. Amazing ring around the moon! #Lunareclipse2020 #LunarHalo #LunarEclipse pic.twitter.com/vfDpsL5KfO — Veronica Taylor (@TheVeronicaT) November 30, 2020

Full Moon rising at sunset, 11/29/2020, on the way to skirt the edges of the Earth's shadow Monday morning during a Penumbral Lunar Eclipse. The eclipse takes place here between 12:30 and 4:50 am, reaching max at 2:40 am. Not much dimming - since it misses the main shadow (umbra) pic.twitter.com/9aORGrZ546 — Grand Canyon NPS (@GrandCanyonNPS) November 30, 2020

