Margashirsha Amavasya 2025: मार्गशीर्ष अमावस्या शिवलिंग पर चढ़ाएं ये पांच वस्तुएं, मिलेगा सुख-समृद्धि का वरदान

धर्म डेस्क: हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष अमावस्या 2025 (Margashirsha Amavasya 2025) का अत्यंत धार्मिक महत्व बताया गया है। यह तिथि न केवल भगवान शिव की उपासना के लिए विशेष होती है बल्कि पितरों की शांति और आशीर्वाद प्राप्त करने का भी श्रेष्ठ अवसर मानी जाती है। इस दिन श्रद्धालु दान-पुण्य, व्रत, और विशेष पूजा करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन शिवलिंग पर कुछ विशिष्ट वस्तुएं चढ़ाने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और किस्मत के द्वार खुलते हैं।

1. काले तिल और जल का अर्पण इस दिन शिवलिंग पर जल में काले तिल मिलाकर अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करते समय ‘ॐ नमः शिवाय’ का जाप करते रहना चाहिए। मान्यता है कि काले तिल चढ़ाने से पितृ दोष शांत होता है और व्यक्ति के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इससे पारिवारिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है।

2. गन्ने के रस से अभिषेक यदि संभव हो तो इस दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करें। अगर गन्ने का रस उपलब्ध न हो तो गुड़ मिलाकर जल अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक संकटों का अंत होता है और धन आगमन के नए मार्ग खुलते हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी है जो आर्थिक तंगी से परेशान हैं। 3. आक के फूल अर्पित करें मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन शिवलिंग पर आक के फूल चढ़ाने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और रोग-व्याधियों से मुक्ति प्रदान करते हैं। यह उपाय शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और व्यक्ति को आत्मिक शांति प्रदान करता है।