Jagannath Rathyatra 2020: अहमदाबाद में रथयात्रा का हुआ प्रारंभ, पुरी में थोड़ी देर में निकलेगी यात्रा,देखें वीडियो

अहमदाबाद। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 143वीं रथयात्रा का प्रारंभ हो गया है। कोरोना वायरस से फैली महामारी को देखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने रथयात्रा पर रोक का आदेश दिया था, जिसके बाद मंदिर परिसर के अंदर ही रथयात्रा निकालने का निर्णय किया गया है। इस बार भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा मंदिर परिसर में ही सात फेरे लगाएगी।

गुजरात के सीएम विजय रुपाणी रथयात्रा में भाग लेने के लिए सुबह अहमदाबाद के श्री जगन्नाथजी मंदिर परिसर में पहुंचे। गृहमंत्री अमित शाह हर साल की तरह इस साल भी भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में सुबह चार बजे शामिल हुए।

Gujarat: Chief Minister Vijay Rupani arrives at Shree Jagannathji Temple in Ahmedabad for #RathYatra, to be held inside temple premises. pic.twitter.com/911BVjebW4 — ANI (@ANI) June 23, 2020

सीएम रुपाणी ने कहा कि उच्च न्यायालय में कल देर रात तक रथयात्रा निकालने को लेकर सुनवाई की, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से रथयात्रा की इजाजत नहीं मिल सकी। मैं मंदिर के ट्रस्टी और महंत को स्थिति को समझने और मंदिर परिसर के अंदर रथ यात्रा की उचित व्यवस्था करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

#WATCH Idol of Lord Jagannath being brought to the chariot by priests and 'sevayats' for the Rath Yatra from Jagannath Temple in Puri#Odisha pic.twitter.com/b26LHX2jAi — ANI (@ANI) June 23, 2020

वही, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में रथयात्रा के लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल कुछ प्रतिबंधों के साथ कोरोना वायरस महामारी के बीच वार्षिक रथ यात्रा के आयोजन को अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 500 से ज्यादा लोगों को रथ खींचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी का कोरोना टेस्ट किया जाएगा और निगेटिव पाए जाने वालों को ही रथयात्रा में शामिल होने की अनुमति होगी। रथयात्रा के दौरान पुरी शहर में कर्फ्यू लागू रहेगा। कर्फ्यू सोमवार की रात आठ बजे से लागू किया जाए और शहर में प्रवेश के सारे प्वाइंट जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे बंद इस दौरान बंद रहेंगे।

Odisha: Sanitisation conducted at Jagannath Temple in Puri earlier today. #RathYatra is being carried out today in Puri after Supreme Court granted permission to hold annual chariot festival amid #COVID19 pandemic. No more than 500 ppl allowed to pull chariots as per SC's order pic.twitter.com/DbKaCJEMdG — ANI (@ANI) June 23, 2020

नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

डाउनलोड करें नईदुनिया ऐप | पाएं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की सभी खबरों के साथ नईदुनिया ई-पेपर,राशिफल और कई फायदेमंद सर्विसेस