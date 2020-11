Tulsi Vivah 2020 Date: जानिए तुलसी विवाह के मुहूर्त और पूजा विधि, कब से शुरू होगी द्वादशी तिथि

Tulsi Vivah 2020 Date: कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 4 माह की योग निद्रा से भगवान विष्णु बाहर आएंगे और सृष्टि के पालन का दायित्व संभालेंगे। इसी दिन तुलसी पूजा की जाती है। तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता तुलसी का विवाह होता है। इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार, देवउठनी एकादशी बुधवार, 25 नवंबर को है। एकादशी तिथि दोपहर 2.42 बजे शुरू होगी और गुरुवार 26 नवंबर को सुबह 5.10 बजे समाप्त होगी। तुलसी विवाह करने के दो शुभ समय हैं। गोधुली का समय शाम 5.15 बजे शुरू होता है और बुधवार को शाम 5.40 बजे समाप्त होता है, जबकि अमृत अवधि शाम 6.40 से 8.25 बजे के बीच रहती है।

कई स्थानों पर, देवउठनी एकादशी के एक दिन बाद द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह होता है। द्वादशी तिथि 26 नवंबर को सुबह 5.10 बजे शुरू होगी और 27 नवंबर को सुबह 7.46 बजे समाप्त होगी। तुलसी माता ने एक बार भगवान विष्णु को एक काले पत्थर में बदलने का शाप दिया था। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम शिला का आकार लिया और तुलसी से विवाह किया। इसीलिए तुलसी को देवी लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है।

Happy Tulsi Vivah 2020 wishes, quotes, status messages, images and greetings

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष को मनाई जाने वाली देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह के पवित्र अवसर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी को सुखी, स्वस्थ एवं एवं समृद्धिमय जीवन प्रदान करें ऐसी प्रार्थना।

देवोत्थान एकादशी एवं तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु जी की कृपा से सम्पूर्ण सृष्टि सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण हो। सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति एवं आरोग्यता का वास हो। माता तुलसी आप सभी के मनोरथ पूर्ण करें।

Tulsi Vivah ki anek shubh kamnayein.

Tulsi Ji aur Shaligram Ji ka aashirwad aap par sada bana rahe. Happy Tulsi Vivah.

May Goddess Tulsi and Lord Vishnu bless you with all the goodness in the world. May you be blessed with a happy married life. Here's wishing you and your family a very Happy Tulsi Vivah.

Tulsi Vivah ki hardik shubh kamnayein.

May the sacred day of Tulsi Vivah shower you with good health, wealth, peace, prosperity and profound happiness.

On the occasion of Dev Uthani Ekadashi, I pray that the blessings of Lord Vishnu are always there to show us the right path to walk on.

Posted By: Arvind Dubey

नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

नईदुनिया ई-पेपर पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

डाउनलोड करें नईदुनिया ऐप | पाएं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की सभी खबरों के साथ नईदुनिया ई-पेपर,राशिफल और कई फायदेमंद सर्विसेस

डाउनलोड करें नईदुनिया ऐप | पाएं मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की सभी खबरों के साथ नईदुनिया ई-पेपर,राशिफल और कई फायदेमंद सर्विसेस