Abhimanyu Mithun historic Hat-trick: जन्मदिन पर इस गेंदबाज ने ली हैट्रिक, रचा इतिहास

बेंगलुरु (एजेंसियां)। इस बार का विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट खिलाड़ियों के बेजोड़ प्रदर्शन के लिए याद रखा जाएगा। संजू सैमसन के रिकॉर्ड दोहरा शतक के बाद अब तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच खेले जा रहे टूर्नामेंट के फाइनल में भी शानदार रिकॉर्ड देखने को मिला। इस मुकाबले में कर्नाटक के तेज गेंदबाज अभिमन्यु मिथुन ने शानदार हैट्रिक ली। टूर्नामेंट के इतिहास में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे कर्नाटक के पहले गेंदबाज हैं। खास बात ये है कि आज यानि शुक्रवार को अभिमन्यु का जन्मदिन है।

तमिलनाडु के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में अभिमन्यु ने पारी के अंतिम ओवर में हैट्रिक ली। बता देंकि टॉस जीतकर कर्नाटक ने तमिलनाडु को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। कर्नाटक के लिए अभिमन्यु ने शानदार गेंदबाजी की। अभिमन्यु के उम्दा प्रदर्शन से तमिलनाडु की पूरी टीम 49.5 ओवर में 252 रन बनाकर आउट हुई। अभिमन्यु ने ऐतिहासिक हैट्रिक के साथ कुल 5 विकेट लिए। अभिमन्यु ने पारी के अंतिम ओवर में हैट्रिक जमाई।

A Hat-trick for Abhimanyu Mithun in the final over, becomes the first Karnataka bowler to take a hat-trick in #VijayHazare Trophy.

Tamil Nadu bowled out for 252 in 49.5 overs#KARvTN @paytm pic.twitter.com/A17K50jAxW

49वें ओवर की तीसरी गेंद पर सबसे पहले उन्होंने शाहरुख खान (27) को मनीष पांडे को हाथों कैच कराया। इसकी अगली गेंद पर उन्होंने मोहम्मद (10) को देवदत्त के हाथों कैच करा दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर एम अश्विन को बगैर खाता खोले गौतम के हाथों कैच कराया।

WATCH: Excellent last over by birthday boy Abhimanyu Mithun to get a hat-trick against Tamil Nadu in the #VijayHazare Trophy Final 🔥🔥 #KARvTN @Paytmhttps://t.co/X1poAwqaYv — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 25, 2019

इसी के साथ अभिमन्यु विजय हजारे ट्रॉफी में हैट्रिक लेने वाले कर्नाटक के पहले गेंदबाज बन गए हैं। खास बात ये है कि आज शुक्रवार को अभिमन्यु का 30वां जन्मदिन है। 25 अक्टूबर 1989 को बेंगलुरु में जन्मे अभिमन्यु ने इस पारी में कुल 5 विकेट लिए।

जेवलिन थ्रोअर से टीम इंडिया तक

अभिमन्यु का स्पोर्टिंग करियर बेहद रोचक रहा है। उन्होंने जेवलिन थ्रोअर के रूप में अपने खेल करियर की शुरुआत की थी। वे स्टेट लेवल तक खेले भी। उस समय उनकी उम्र 17 साल थी। जब जेवलिन थ्रो में वे आगे नहीं बढ़ पाए तो दोस्त की सलाह पर उन्होंने क्रिकेट अपनाया और फिर उनका करियर काफी अच्छा रहा। वे टीम इंडिया में भी स्थान बनाने में कामयाब हुए। उन्होंने अपने पहले ही फर्स्ट क्लास मैच में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में हैट्रिक समेत 5 विकेट लिए थे। अभिमन्यु ने 2009-10 के रणजी सत्र में सबसे ज्यादा 47 विकेट लिए थे।

ऐसा रहा है करियर

अपने इस फर्स्ट क्लास डेब्यू के कुछ समय बाद ही अभिमन्यु को एस श्रीसंत के स्थान पर टीम इंंडिया में शामिल किया गया। श्रीसंत उस समय चोटिल हो गए थे। उन्होंने साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के तीसरे वनडे में डेब्यू किया था। उन्होंने इस साल जुलाई में श्रीलंका के खिलाफ गाले में टेस्ट डेब्यू किया था और इस टेस्ट में 4 विकेट झटके। अभिमन्यु भारतीय टीम के लिए 4 टेस्ट में 9 विकेट लिए, जबकि 5 वनडे मैचों में 3 विकेट लिए। उन्होंने 95 फर्स्ट क्लास मैचों में 304 विकेट लिए, जबकि 90 लिस्ट ए मैचों में 123 विकेट लिए। उन्होंने 60 टी20 मुकाबलों में 55 विकेट लिए हैं जबकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 1739 रन भी बनाए।