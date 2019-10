नई दिल्ली एजेंसियां)। कभी टीम इंडिया के सदस्य रहे ऑलराउंडर अभिषेक नायर ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अभिषेक का घरेलू क्रिकेट में लंबा करियर रहा है, लेकिन वे राष्ट्रीय चयनकर्ताओं को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए। करीब 13 साल लंबे करियर में अभिषेक टीम इंडिया तक भी पहुंचे लेकिन अपनी स्थायी जगह नहीं बना पाए। हालांकि वे रणजी ट्रॉफी के अलावा आईपीएल, कैरेबियन प्रीमियर लीग और अन्य घरेलू टीमों से भी जुड़े रहे। वे दिनेश कार्तिक और श्रेयस अय्यर के मेंटर के रुप में पहचाने जाते हैं।

अभिषेक ने अपने संन्यास के फैसले के बारे में पिछले महीने ही बीसीसीआई और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को बता दिया था। अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर संन्यास का ऐलान किया। अभिषेक ने कहा - मैं सभी का आभारी हूं कि करियर के दौरान सभी ने मुझे बहुत सहयाेग और समर्थन मिला। मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है। मैंने इस खेल को अपना सबकुछ दिया। मुझे कोई मलाल नहीं है। मैं अपना ये फैसला वापस भी नहीं लूंगा। ये समय आगे बढ़ने का है। सभी को धन्यवाद।

It's been an absolute honour and I'm grateful for all the support I've received through my playing career.Gave it my everything and like they say 'no regrets no comebacks'.its time to move on...thank you everyone for… https://t.co/oqYs3wK30u

— abhishek nayar (@abhisheknayar1) October 23, 2019