नई दिल्ली। कोरोना वायरस की वजह से देश में 3 मई तक लॉकडाउन है। इसके चलते क्रिकेटर घरों में परिजनों के साथ समय बिता रहे हैं। ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम के फील्डिंग कोच R Sridhar ने एक वीडियो के जरिए देश के 6 विकेटकीपर्स को एक-एक विकेटकीपिंग ड्रिल्स के लिए नॉमिनेट किया है। इस पर Dinesh Karthik ने अपने जवाब में MS Dhoni की अलग अंदाज में तारीफ की।

BCCI ने टीम इंडिया के फील्डिंग कोच R Sridhar का एक वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया जिसमें वे देश के उभरते विकेटकीपर्स के लिए बेसिक लेकिन महत्वपूर्ण ड्रिल्स करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने घर और बगीचे की दीवार पर यह ड्रिल्स की। उन्होंने इसके बाद देश के 6 विकेटकीपर्स रिद्धिमान साहा, दिनेश कार्तिक, रिषभ पंत, पार्थिव पटेल, केएल राहुल और केएस भरत को अपनी कम से कम एक विकेटकीपिंग ड्रिल का वीडियो अपलोड करने के लिए नॉमिनेट किया। उन्होंने कहा कि इसे देखकर देश के युवा विकेटकीपर्स को काफी कुछ सीखने को मिलेगा।

Our fielding coach @coach_rsridhar has nominated @klrahul11 @Wriddhipops @RishabhPant17 @DineshKarthik @parthiv9 & @KonaBharat to post their in-house keeping drill 😃👐 #TeamIndia pic.twitter.com/Uy8IWsbxrI

Here's a fun wicket-keeping drill for you guys to try at home 🏡🏡

Dinesh Karthik ने आर श्रीधर के इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा, 'आप गेंद अच्छी तरह से पकड़ रहे हो लेकिन इसे थोड़ा धीरे करो। हर कोई MSD (महेंद्रसिंह धोनी) नहीं हो सकता है। वैसे मुझे आपके शानदार मूव्ज से ज्यादा आपका गार्डन पसंद आया है।'

.@coach_rsridhar alrighty coach. And btw you're grabbing at the ball, slow it down, not all can do a MSD 😉

Just for the record , I like the garden the most in this video , more than your swift moves also 😂 https://t.co/P4rlkENT8E

— DK (@DineshKarthik) April 20, 2020