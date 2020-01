नई दिल्ली। विकेटकीपर Sanju Samson को बीसीसीआई के सिलेक्टर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के दौरान विकेटकीपर रिषभ पंत के चोटिल होने के बावजूद सिलेक्टर्स ने उन्हें दूसरे वनडे के लिए भी टीम में नहीं लिया। सिलेक्टर्स की इस अनदेखी से आहत Sanju Samson ने एक ऐसा रहस्यमयी ट्वीट किया जिससे क्रिकेट जगह में बवाल मच गया है।

Sanju Samson के इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। फैंस इसे बीसीसीआई और सिलेक्टर्स पर निशाना मान रहे हैं। Sanju Samson ने इस ट्वीट में सिर्फ एक क्वॉमा लिखा है।

उल्लेखनीय है कि Sanju Samson को करीब पांच साल बाद श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया की तरफ से पुणे में तीसरे टी20 मैच में खेलने का मौका मिला था। उन्हें इस सीरीज के दौरान भी सिर्फ एक मैच में खेलने का मौका मिला। उन्होंने इस मैच में 6 रन बनाए थे और उन्हें इसके बाद टीम से बाहर कर दिया गया। वे पिछले कई सालों में घरेलू क्रिकेट और भारत ए की तरफ से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। सिलेक्टर्स ने Sanju Samson को न्यूजीलैंड दौरे पर टीम इंडिया में शामिल करने की बजाए भारत ए टीम में चुना था।

Please don't loose patience brother. We all support you. You deserve it. You plays very well. Play well with all your passion, to the opportunities that come to you.

Time will answer the people who thought you were a normal batsman! Cheer up! Take your bat and show your talent.

— Akhil George (@akhilgeorge1993) January 16, 2020