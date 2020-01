सिडनी। Aus vs NZ Sydney Test: नाथन लियोन (मैच में 10 विकेट) की शानदार गेंदबाजी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज के तीसरे औरअंतिम टेस्ट में न्यूजीलैंड को 279 रनों से हराया दिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीतीं। लियोन ने लगातार दूसरी पारी में 5 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशाने को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।

Matt Henry will not bat due to his thumb injury, which means Australia have won by 279 runs!

What a performance from the hosts – they take the Test series 3-0 👏#AUSvNZ pic.twitter.com/Q3Hz01dMU8

— ICC (@ICC) January 6, 2020