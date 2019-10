मेलबर्न (एजेंसियां)। सेलिब्रिटी अक्सर सोशल मीडिया को जल्दी नहीं अपनाते। फैंस की डिमांड पर वे सोशल मीडिया से जुड़ते हैं, लेकिन कई बार उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। कुछ ऐसी ही परेशानी से जुझना पड़ा ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर शेन वॉटसन को। दरअसल वॉटसन का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया। नौबत ये आई कि वॉटसन को अपने फैंस, साथियों और दोस्तों से माफी मांगना पड़ी।

बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलने वाले शेन वॉटसन का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। इसका पता तब लगा जब उनके अकाउंट से कुछ अश्लील वीडियो और तस्वीरें शेयर की जाने लगीं। यहां तक उनके इंस्‍टाग्राम अकाउंट का नाम बदलकर ब्रेवरी स्‍नैप भी कर दिया गया। इसके साथ इस पर अश्‍लील तस्‍वीरें पोस्‍ट कर दीं। इसके बाद वॉटसन ने तुरंत इसे रिकवर करने के लिए कवायद शुरू की। उन्होंने साइबर सेल में इसकी शिकायत की और फिर उनका इंस्टाग्राम अकाउंट रिकवर करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

इसके बाद वॉटसन ने अपने सभी फैंस, यूजर्स और दोस्तों से इसके लिए माफी मांगी। उन्होंने बताया कि उनका इंस्टाग्राम हैंडल हैक कर लिया गया है और उससे लगातार कुछ आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें शेयर की जा रही है। इसके लिए वे क्षमा प्रार्थी हैं।

गौरतलब है कि वॉटसन इन दिनों भारत में हैं और कुछ घंटे पहले उनका अकाउंट हैक किया गया। कुछ दिन पहले उन्होंने इस हैंडल से एक इवेंट की फोटो शेयर की थी। लेकिन 15 अक्टूबर को उनके ऑफिशियल अकाउंट से हैक होने के बाद आपत्तिजनक सामग्री शेयर की जाने लगी। बता दें कि वॉटसन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर 13 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं।

इंंस्टाग्राम अकाउंट होने की जानकारी वॉटसन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दी। उन्होंने ट्वीट कियाा- मैं माफी चाहता हूं कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ वीडियो और तस्वीरें पोस्ट की जा रही है। इससे पहले पिछले शुक्रवार को मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और अब इंस्टाग्राम.. मैं इंस्टाग्राम से अपील करता हूं कि इस खराबी को जल्द से जल्द ठीक करें।

My apologies to everyone for the illicit photos that have been posted on my Instagram account.

First my Twitter account on Friday got hacked and now Instagram today.

Instagram needs to help out a lot quicker when things like this happens. This is taking way too long!!! 😡😡😡😡

— Shane Watson (@ShaneRWatson33) October 15, 2019