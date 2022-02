IND vs SL Series: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच होने वाली टी20 और टेस्ट सीरीज के कार्यक्रम में बदलाव का ऐलान करते हुए नया शेड्यूल घोषित कर दिया है। श्रीलंकाई टीम के भारत दौरे की शुरुआत 24 फरवरी से टी20 सीरीज से होगी, और फिर 4 मार्च से दो मैचों की टेस्ट खेली जाएगी। पहला टी20 मैच 24 फरवरी को लखनऊ में खेला जाएगा, जबकि बाकी के दो टी20 मैच धर्मशाला में 26 और 27 फरवरी को होंगे। इसके बाद भारत-श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट मैच 4 से 8 मार्च तक मोहाली में खेला जाएगा। पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) मोहाली में ही अपना 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे। वहीं दूसरा टेस्ट मैच डे-नाइट होगा, जो 12 से 16 मार्च तक बेंगलुरु में खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच टेस्‍ट सीरीज आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2021-23 का हिस्‍सा होगी।

