बीसीसीआई ने रिद्धिमान साहा के मामले को देखने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस मामले में वरिष्ठ पत्रकार पर साहा को धमकी देने का आरोप है। बीसीसीआई ने बताया है कि अब समिति अगले सप्ताह की शुरुआत में कार्यवाही शुरू करेगी। इस तीन सदस्यीय समिति में बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण सिंह धूमल और बीसीसीआई शीर्ष परिषद सदस्य प्रभातेज सिंह भाटिया शामिल हैं।भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) इसे लेकर उनसे स्पष्टीकरण मांग सकता है। बोर्ड का मानना है कि उन्होंने केंद्रीय अनुबंधित क्रिकेटरों के लिए प्रोटोकाल का उल्लंघन किया है।

साहा 3 करोड़ रुपये की वार्षिक रिटेनरशिप के साथ केंद्रीय अनुबंध के ग्रुप बी में है। उन्होंने क्लाज 6.3 का उल्लंघन किया है। इससे पहले विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने फैसला किया था कि वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को साक्षात्कार के लिए धमकी देने वाले पत्रकार के नाम का खुलासा नहीं करेंगे। साहा ने कहा, "मुझे अभी तक बीसीसीआई से कोई पत्र नहीं मिला है।

इस क्लाज के अनुसार कोई भी खिलाड़ी खेल, अधिकारियों, खेल में हुई घटनाओं, टेक्नालाजी के उपयोग, चयन मामलों या खेल से संबंधित किसी भी अन्य मामले को लेकर मीडिया में कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता, जो बीसीसीआइ की राय में प्रतिकूल है या खेल, टीम या बोर्ड के हित में नहीं है। साहा ने मीडिया में जो टिप्पणी की, वह उनके चयन और द्रविड़, चयनकर्ता चेतन शर्मा और गांगुली के साथ उनकी निजी बातचीत को लेकर है।

अगर वे मुझसे (पत्रकार का) नाम बताने के लिए कहते हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि किसी के करियर को नुकसान पहुंचाने, किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने का मेरा इरादा कभी नहीं था। इसलिए मैंने अपने ट्वीट में नाम का खुलासा नहीं किया। यह मेरे माता-पिता की शिक्षा नहीं है। मेरे ट्वीट का मुख्य उद्देश्य इस तथ्य को उजागर करना था कि मीडिया में कोई है जो इस तरह की चीजें करता है, एक खिलाड़ी की इच्छा का अनादर करता है।

BCCI constituted a three-member committee to look into the matter of Wriddhiman Saha who has alleged receiving threats and intimidation from a senior journalist. The committee will start the proceedings as early as next week: BCCI

