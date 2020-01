मेलबर्न। Big Bash League: पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रउफ बिग बैश लीग में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। मेलबर्न स्टार्स के इस युवा तेज गेंदबाज की सिडनी थंडर के खिलाफ मैच के दौरान विकेट के गला काट जश्न (Throat-slit Celebration) की वजह से जमकर आलोचना हो रही है।

पाकिस्तानी क्रिकेटर अलग-अलग वजहों से विवादों में घिरे रहते हैं और इस कड़ी में रउफ का नाम भी शामिल हो गया है। वे ऑस्ट्रेलिया की इस टी20 लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीन मैचों में 5.9 की इकोनॉमी के साथ 10 विकेट ले चुके हैं। रउफ ने सिडनी थंडर के खिलाफ मैच में तीन विकेट लिए और उन्होंने हर विकेट की खुशी इस 'गला काट जश्न' के साथ मनाई। उन्होंने हर बार गला काटने की एक्शन करने के बाद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाज की तरफ देखा। बिग बिश लीग ने उनके इस एक्शन का वीडियो भी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया।

पूर्व रग्बी खिलाड़ी डेरिल ब्रोमेन ने रउफ के जश्न के इस एक्शन पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, हर बार विकेट लेने के बाद इस तरह के एक्शन की क्या जरूरत है। वे निश्चित रूप से एक अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन इस तरह खुशी मनाना ठीक नहीं है। एक यूजर ने लिखा, रउफ शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और उन्हें टी20 वर्ल्ड कप में देखना चाहेंगे। क्या हमारे युवा गेंदबाज ऐसे मुर्खतापूर्ण जश्न मनाएंगे।

Not sure we need the throat cutting gesture from Harris Rauf everytime he takes a wicket. Clearly a very good bowler but the post wicket antics are over the top. Who’s with me?

